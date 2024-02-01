ABD’de Korkutan Rapor Yayımlandı: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ‘Salgın’ Haline Geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık uzmanları, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tamamen kontrolden çıktığını belirterek korkutan ‘salgın’ rakamlarını açıkladı. 2022 yılında ABD’de aralarında frengi, belsoğukluğu ve klamidyanın da yer aldığı en az 2,5 milyon cinsel yolla bulaşan hastalık vakası tespit edildiği bildirildi.

ABD Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Direktörleri Koalisyonu'nun (National Coalition of STD Directors -NCSDDC) raporla ilgili yayımladığı açıklamada, ülkenin salgını önlemekte başarısız kaldığı belirtti.

İşte ABD’deki cinsel yolla bulaşan hastalıklar salgınının detayları…