Partneriyle Keyifli Bir İlişki Yaşamak İsteyenlere: Libidonu Doğru Yönlendirmek İçin 10 Öneri
Partneriyle Keyifli Bir İlişki Yaşamak İsteyenlere: Libidonu Doğru Yönlendirmek İçin 10 Öneri
Sağlıklı ve mutlu bir ilişki için libidonuzu doğru yönlendirmek önemlidir.
İşte partnerinizle keyifli bir ilişki yaşamanıza yardımcı olabilecek 10 öneri 👇
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1. Açık iletişim kurun
2. Ön sevişmeye önem verin
3. Sağlıklı yaşayın
4. Stres yönetimini iyi yapın
5. Yeniliklere açık olun
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6. Rahatlamak için zaman ayırın
7. Cinsellikle ilgili bilgi edinin
8. Hormonlarınıza dikkat edin
9. Önceliklerinizi belirleyin
10. Partnerinize dikkat edin
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