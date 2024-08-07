A Quiet Place: The Road Ahead Yanlışlıkla Sudan Ucuz Fiyatla Satışa Çıktı

Xbox mağazasında 85 TL olarak fiyatlandırılan oyun muhtemelen hatalı fiyatlandırmadan muzdarip. Daha önce de farklı oyunlarda örneklerini gördüğümüz bu hatalı fiyatlandırma ise hala düzeltilmiş değil. Oyunun fiyatının değişip değişmeyeceğini veya hatanın ne zaman fark edileceğini ise birlikte göreceğiz.