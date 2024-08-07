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A Quiet Place: The Road Ahead Yanlışlıkla Sudan Ucuz Fiyatla Satışa Çıktı

A Quiet Place: The Road Ahead Yanlışlıkla Sudan Ucuz Fiyatla Satışa Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 11:52

Korku sinemasında son yılların sevilen işlerinden olan A Quiet Place evreninde geçecek A Quiet Place: The Road Ahead Xbox mağazasında yanlış fiyatlandırmayla şaşırtan bir fiyatla ön siparişe açıldı.

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A Quiet Place: The Road Ahead korku türü hayranlarının yakın takibinde.

A Quiet Place: The Road Ahead korku türü hayranlarının yakın takibinde.

İlk filmine 2018 yılında kavuştuğumuz A Quiet Place evreninde geçecek korku oyunu bizleri çıt bile çıkartmanın hayatımıza malolabileceği dünyasına davet ederken elbette gizlilik mekanikleri ile öne çıkıyor.

Çıkışına artık sayılı gün kalan A Quiet Place: The Road Ahead ön siparişe açıldı.

Çıkışına artık sayılı gün kalan A Quiet Place: The Road Ahead ön siparişe açıldı.

Çıkış yapacağı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ön siparişe açılan oyun Steam'de 21,69 dolar, PlayStation Store'da ise 1,049 TL'lik fiyat etiketine sahip. Gelgelelim oyunun Xbox mağazasındaki fiyatı şaşırtıcı.

A Quiet Place: The Road Ahead'in Xbox mağazasındaki hatalı fiyatlandırması oyuncuların radarından kaçmadı.

A Quiet Place: The Road Ahead'in Xbox mağazasındaki hatalı fiyatlandırması oyuncuların radarından kaçmadı.

Xbox mağazasında 85 TL olarak fiyatlandırılan oyun muhtemelen hatalı fiyatlandırmadan muzdarip. Daha önce de farklı oyunlarda örneklerini gördüğümüz bu hatalı fiyatlandırma ise hala düzeltilmiş değil. Oyunun fiyatının değişip değişmeyeceğini veya hatanın ne zaman fark edileceğini ise birlikte göreceğiz.

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