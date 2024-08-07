A Quiet Place: The Road Ahead Yanlışlıkla Sudan Ucuz Fiyatla Satışa Çıktı
A Quiet Place: The Road Ahead Yanlışlıkla Sudan Ucuz Fiyatla Satışa Çıktı
Korku sinemasında son yılların sevilen işlerinden olan A Quiet Place evreninde geçecek A Quiet Place: The Road Ahead Xbox mağazasında yanlış fiyatlandırmayla şaşırtan bir fiyatla ön siparişe açıldı.
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A Quiet Place: The Road Ahead korku türü hayranlarının yakın takibinde.
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Çıkışına artık sayılı gün kalan A Quiet Place: The Road Ahead ön siparişe açıldı.
A Quiet Place: The Road Ahead'in Xbox mağazasındaki hatalı fiyatlandırması oyuncuların radarından kaçmadı.
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