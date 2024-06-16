A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-0 Mağlup Olarak Üst Üste İkinci Mağlubiyetini Aldı!

Filenin Sultanları, dün Milletler Ligi'nde aldığı Çin mağlubiyetinin ardından Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveyi Brezilya'ya kaptırmıştı. A Milli Kadın Takımımız, bugün Brezilya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu