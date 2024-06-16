A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-0 Mağlup Olarak Üst Üste İkinci Mağlubiyetini Aldı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-0 Mağlup Olarak Üst Üste İkinci Mağlubiyetini Aldı!
Filenin Sultanları, dün Milletler Ligi'nde aldığı Çin mağlubiyetinin ardından Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveyi Brezilya'ya kaptırmıştı. A Milli Kadın Takımımız, bugün Brezilya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin finallerden önceki son haftanın son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
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Dün, Çin'e 2-0'dan 3-2 kaybetmemizle dünya sıralamasında zirveyi alan Brezilya, parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Güney Amerika temsilcisi, birinci ve ikinci seti 25-14, üçüncü seti de 25-19 kazanarak galibiyete ulaştı.
Polonya, bugün saat 15.30'da başlayacak Çin mücadelesinden zaferle ayrılırsa Milliler, dünya sıralamasında dördüncü basamağa gerileyecek.
Filenin Sultanları'nın performansına gelen tepkiler 👇
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