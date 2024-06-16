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A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-0 Mağlup Olarak Üst Üste İkinci Mağlubiyetini Aldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya 3-0 Mağlup Olarak Üst Üste İkinci Mağlubiyetini Aldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 13:09

Filenin Sultanları, dün Milletler Ligi'nde aldığı Çin mağlubiyetinin ardından Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveyi Brezilya'ya kaptırmıştı. A Milli Kadın Takımımız, bugün Brezilya ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin finallerden önceki son haftanın son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin finallerden önceki son haftanın son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Dün, Çin'e 2-0'dan 3-2 kaybetmemizle dünya sıralamasında zirveyi alan Brezilya, parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Dün, Çin'e 2-0'dan 3-2 kaybetmemizle dünya sıralamasında zirveyi alan Brezilya, parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Güney Amerika temsilcisi, birinci ve ikinci seti 25-14, üçüncü seti de 25-19 kazanarak galibiyete ulaştı.

Güney Amerika temsilcisi, birinci ve ikinci seti 25-14, üçüncü seti de 25-19 kazanarak galibiyete ulaştı.

Polonya, bugün saat 15.30'da başlayacak Çin mücadelesinden zaferle ayrılırsa Milliler, dünya sıralamasında dördüncü basamağa gerileyecek.

Polonya, bugün saat 15.30'da başlayacak Çin mücadelesinden zaferle ayrılırsa Milliler, dünya sıralamasında dördüncü basamağa gerileyecek.

Filenin Sultanları'nın performansına gelen tepkiler 👇

Filenin Sultanları'nın performansına gelen tepkiler 👇
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