8'de 8: Yollarda Biriken Hikayeler

Bir hayalperest, bir gezgin, bir seyyahım ben. Bugüne kadar 45'ten fazla ülke, 145'ten fazla şehir, 1045’ten fazla hikâye biriktirmiş olabilirim. Tam da bu sebepten buradayım. Çünkü her yolculuk yeni bir şey öğretir insana. Fakat, yıllar içinde fark ettiğim ne biliyor musun? Seyahat etmek, yalnızca yeni yerler görmek değil. Seyahat etmek yeni bakış açıları kazanmak aynı zamanda. Kendini başka coğrafyalarda yeniden tanımak. Alışkanlıklarının dışına çıkmak. Bildiklerini sorgulamak. Bazen hiç tanımadığın bir insanın küçücük bir iyiliğinde insanlığa olan inancını tazelemek. Bazen de hiç beklemediğin bir yerde hayal kırıklığıyla sarsılmak. Çünkü yolculuklar, tıpkı hayat gibi, sadece güzel anılardan ibaret değil. Yaşam da bir yol ya zaten. Beklenmedik gecikmeler, kayboluşlar, vazgeçişler, yön değişiklikleri... Ama dikkat et bak, çoğu zaman en unutulmaz hikâyeler tam da planların bozulduğu yerde başlar. Bir akşam, gün batımını izlerken uzun zamandır unuttuğun bir duyguyu yeniden hatırlarsın mesela. İçin sızlar. Bazen binlerce kilometre uzağa gidip kaçtığını sanarsın ama götürdüğün yine kendin. Yani aslında kendine yaklaşırsın. Çünkü hiç tanımadığın bir coğrafyada, kendi iç sesini daha net duymaya başlarsın.

Şimdiye kadar, öğrendiklerimi kitaplarıma saklardım. Satır aralarındaydı o gizler. Ama artık o kadar da sabretmek istemediğimi anladım. An’lar henüz anılara dönüşmeden sıcağı sıcağına paylaşayım isterim.

İşte tam da bundan sebep doğdu '8'de 8'

Bu köşede her ay bir şehri, bir ülkeyi ya da bir deneyimi sekiz başlık altında birlikte keşfedeceğiz. Bazen bir kanyonun hikâyesinde, Bazen bir sokak lezzetinde. Bazen bir kültürün görünmeyen taraflarını konuşacağız. Bazen de bir coğrafyanın insan ruhuna nasıl dokunduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü bazı yerler yalnızca gezilmez. Hissedilir. Bazı şehirler, yalnızca sokaklarını değil, insanın iç dünyasını da değiştirir. Ve yolculuklar, gidilen yerden çok, insanın kendine doğru attığı adımlardır.

Bu seride yalnızca gezdiğim yerleri anlatmayacağım. Yollarda biriken hikâyeleri, öğrendiklerimi, şaşırdıklarımı, şaşırmadıklarımı ve tabii dönüşümlerimi paylaşacağım. Belki sen de satır aralarında kendine dair bir iz bulursun. Belki bir gün, hiç planlamadığın bir yerde kendinle yeniden karşılaşırsın.