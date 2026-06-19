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Yaşam
8'de 8: Yollarda Biriken Hikayeler

etiket 8'de 8: Yollarda Biriken Hikayeler

Prof. Dr. Bilge Uzun
Prof. Dr. Bilge Uzun - yazio
19.06.2026 - 11:02
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Yaşam ne kadar da insanın adında gizli.

Daha dünyaya gözlerini açmadan, sana kim olacağına dair bir ipucu verilmiş sanki. İnsan yıllar sonra dönüp baktığında fark ediyor bunu.

İşte, insanın gizi biraz da isminde saklı. Bana “Bilge” denmiş ve bilge olmak yüklenmiş mesela. Bilge; merak eden, öğrenen, deneyimleyen demek. Ama tabii bilgelik için bunlar tek başına yeterli değil. Öğrendiklerini paylaşmak, deneyimlerini başkalarının yolculuğuna eşlik edecek hikâyelere dönüştürmek de gerekiyor. Belki de bu yüzden kendimi bildim bileli öğrenme aşkındayım. Belki de bu yüzden hep yollardayım. Bazen bir konferansın peşinden, bazen bir kitabın izinden, bazen de yalnızca içimde büyüyen bir merakın çağrısıyla… Bana Bilge denmiş ya belki de ondan.

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Senin adın ne?

Senin adın ne?

Bir hayalperest, bir gezgin, bir seyyahım ben. Bugüne kadar 45'ten fazla ülke, 145'ten fazla şehir, 1045’ten fazla hikâye biriktirmiş olabilirim. Tam da bu sebepten buradayım. Çünkü her yolculuk yeni bir şey öğretir insana. Fakat, yıllar içinde fark ettiğim ne biliyor musun? Seyahat etmek, yalnızca yeni yerler görmek değil. Seyahat etmek yeni bakış açıları kazanmak aynı zamanda. Kendini başka coğrafyalarda yeniden tanımak. Alışkanlıklarının dışına çıkmak. Bildiklerini sorgulamak. Bazen hiç tanımadığın bir insanın küçücük bir iyiliğinde insanlığa olan inancını tazelemek. Bazen de hiç beklemediğin bir yerde hayal kırıklığıyla sarsılmak. Çünkü yolculuklar, tıpkı hayat gibi, sadece güzel anılardan ibaret değil. Yaşam da bir yol ya zaten. Beklenmedik gecikmeler, kayboluşlar, vazgeçişler, yön değişiklikleri... Ama dikkat et bak, çoğu zaman en unutulmaz hikâyeler tam da planların bozulduğu yerde başlar. Bir akşam, gün batımını izlerken uzun zamandır unuttuğun bir duyguyu yeniden hatırlarsın mesela. İçin sızlar. Bazen binlerce kilometre uzağa gidip kaçtığını sanarsın ama götürdüğün yine kendin. Yani aslında kendine yaklaşırsın. Çünkü hiç tanımadığın bir coğrafyada, kendi iç sesini daha net duymaya başlarsın. 

Şimdiye kadar, öğrendiklerimi kitaplarıma saklardım. Satır aralarındaydı o gizler. Ama artık o kadar da sabretmek istemediğimi anladım. An’lar henüz anılara dönüşmeden sıcağı sıcağına paylaşayım isterim. 

İşte tam da bundan sebep doğdu '8'de 8'

Bu köşede her ay bir şehri, bir ülkeyi ya da bir deneyimi sekiz başlık altında birlikte keşfedeceğiz. Bazen bir kanyonun hikâyesinde, Bazen bir sokak lezzetinde. Bazen bir kültürün görünmeyen taraflarını konuşacağız. Bazen de bir coğrafyanın insan ruhuna nasıl dokunduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü bazı yerler yalnızca gezilmez. Hissedilir. Bazı şehirler, yalnızca sokaklarını değil, insanın iç dünyasını da değiştirir. Ve yolculuklar, gidilen yerden çok, insanın kendine doğru attığı adımlardır. 

Bu seride yalnızca gezdiğim yerleri anlatmayacağım. Yollarda biriken hikâyeleri, öğrendiklerimi, şaşırdıklarımı, şaşırmadıklarımı ve tabii dönüşümlerimi paylaşacağım. Belki sen de satır aralarında kendine dair bir iz bulursun. Belki bir gün, hiç planlamadığın bir yerde kendinle yeniden karşılaşırsın.

Peki neden “8” dediğini duyar gibiyim.

Peki neden “8” dediğini duyar gibiyim.

Önce sen düşün. Sana ne çağrıştırıyor 8?

Bana göre mi? 

Bazı sayılar sadece sayı değil ya bir sürü anlam barındırır insana. Sayılar bir yaşam felsefesi taşır. Sekiz benim için onlardan biri işte. Yan çevrildiğinde sonsuzluk işaretine dönüşür. E yolculuklar da böyle değil mi? Yol, bir yere varmakla bitmez. Her yol, yeni bir yolun başlangıcıdır. Her keşif, yeni sorular doğurur. Her dönüş, insanı yeniden yola çağırır.

Seyahat etmek, bir ülkeden diğerine gitmekten çok daha fazlasıdır aslında. Her yeni coğrafya, insanın kendi içinde yeni bir keşiftir. Bu yüzden sekiz, aynı zamanda sonsuz merakı, bitmeyen öğrenmeyi ve yaşam boyu süren keşif arzusunu simgeler. 

Ama sekizin benim için başka anlamları da var. Sekiz, dengedir. Tıpkı yaşamın kendisi gibi. Dış dünyayı keşfederken iç dünyayı da ihmal etmemeyi… Yeni yerler görürken kendini de görmeyi… Yolda olmanın heyecanıyla durup hissetmenin bilgeliğini bir arada taşıyabilmeyi… 

Bir psikoterapist olarak sekiz sayısına başka bir yerden daha bağlanıyorum. 

İntegratif psikoterapinin öncülerinden Richard Erskine'e göre, insanın sağlıklı gelişimi ve ilişkiler içinde var olabilmesi için sekiz temel ilişkisel ihtiyacı vardır. Neler mi bunlar? Düşün bakalım hangisi sende var? 

Güvenlik, 

kabul, 

doğrulanma, 

etki yaratabilme, 

başlatma hakkı, 

kendini ifade edebilme, 

karşılıklılık ve 

sevgi…

İnsan, yaşamı boyunca bu ihtiyaçlarla şekillenir. İlişkiler kurar, ayrılır, yeniden bağlanır. Her seferinde kendine döner ve kendini anlamaya çalışır. İşte belki de yolculuklar, yalnızca yeni yerler keşfetmek değil, bu ilişkisel ihtiyaçların izini de sürmektir. Dedim ya an gelir hiç tanımadığın bir insanın küçük bir iyiliğinde kabul görürsün. An gelir hiç bilmediğin bir kültürün içinde aidiyet duygusunu yeniden keşfedersin. Hatta an gelir uzun zamandır ihmal ettiğin kendinle yeniden bağ kurarsın.

Tam da bu nedenlerle "8'de 8" sekiz başlıktan oluşuyor.

Tam da bu nedenlerle "8'de 8" sekiz başlıktan oluşuyor.

Hiçbir şehir tek bir hikâyeden ibaret değil. Her coğrafyanın görünen yüzünün altında başka katmanlar, başka duygular, başka ilişkiler var. Ve her yolculuk, insanı hem dünyaya hem de kendine yaklaştırır.

Diyeceğim o ki; 8'de 8, bir gezi serisinden çok daha fazlası.

Sonsuzluğa açılan sekiz pencere. Dengeyi hatırlatan sekiz durak. Ve insanın kendisiyle, başkalarıyla ve yaşamla kurduğu bağı yeniden keşfetme daveti.

Hazırsan başlıyoruz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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