60. Yılını Kutlamaya Hazırlanan Star Trek Destanının Geleceği Nasıl Olacak?
60. Yılını Kutlamaya Hazırlanan Star Trek Destanının Geleceği Nasıl Olacak?
Kaynak: https://variety.com/2024/tv/features/...
'Star Trek' evreni, 58 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, geleceğe dair heyecan verici planlarla dolu. Yaklaşan projeler arasında 'Starfleet Academy' dizisi ve yeni filmler bulunuyor. Ayrıca, Michelle Yeoh'un başrolde olduğu 'Section 31' gibi diziler de dikkat çekiyor. Bu yazıda, 'Star Trek' evreninin geleceğini ve yeni nesil hayranlar için nasıl planlar yapıldığını inceleyeceğiz. Detaylar aşağıda 👇🚀
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Bilmeyenler için "Star Trek", Gene Roddenberry tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu medya serisidir.
"Strange New Worlds", NBC'de 1966'da orijinal dizinin prömiyer yapmasından bu yana yayınlanan 12. "Star Trek" TV şovudur ve Gene Roddenberry'nin insanlık için umut dolu bir gelecek vizyonunu tanıtmıştır.
Başka bir deyişle, "Star Trek" sadece bir franchise değildir. Tüm "Star Trek" TV prodüksiyonunu denetleyen Alex Kurtzman'ın ifadesiyle, "‘Star Trek’ bir kurumdur."
"‘Star Trek’ yapmak, aynı anda tamamen tanıdık ve tamamen taze bir şey sunmanız gerektiği anlamına gelir," diyor Kurtzman.
Star Trek, zor zamanlar geçirdi. 2002'de "Nemesis" ve 2005'te "Enterprise" dizisinin iptali gibi dönemler oldu. Ancak 2017'de "Discovery" ile televizyona geri döndü. O zamandan beri "Star Trek" TV'de yükselişte.
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J.J. Abrams, 2009'da "Star Trek"i yeniden başlattığında (Chris Pine, Zachary Quinto ve Zoe Saldaña'nın Kirk, Spock ve Uhura'yı oynadığı film), önceki "Star Trek" filmlerinden daha fazla hasılat elde etti.
Paramount Pictures "Star Trek" filmlerini sinemalara getirmek için çabalarını artırırken, Kurtzman ve yapım şirketi Secret Hideout, "Star Trek"in küçük ekranda nasıl görünebileceğinin sınırlarını zorluyorlar.
Bu hikaye için konuşulan herkes "Star Trek" hakkında, endüstride nadir görülen bir neşe ve ciddiyetle konuşmuş.
Kurtzman'ın "Star Trek" ile olan görev süresi, Abrams'ın 2009 filmi için senaryoyu birlikte yazmasıyla başladı; bu film, franchise için yeni olan hızlı tempolu bir görsel tarzla doluydu.
"Kapsam, 'Next Gen'de yaptığımız her şeyden çok farklıydı," diyor Frakes.
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Örneğin, 3. Sezon için yeni bir bilim laboratuvarı seti, merkezi çalışma masasının altında dönen dört ayaklık su havuzu üzerine şeffaf bir zemin ile övünüyor ve etrafı sıvı şematikleriyle özel olarak tasarlanmış yarım düzine görüntü ekranıyla çevrili duvarlarla donatılmış.
Bu dengeyi sağlamak için, "Strange New Worlds"un showrunner'ları Goldsman ve Henry Alonso Myers, diziyi klasik bir bölümler halindeki yapıya yerleştirdiler ve sürekli olarak "Star Trek"in ne olabileceğinin esnekliği ile deney yapıyorlar.
"Strange New Worlds" dizisinin yapımcıları, geleneksel bir bölüm yapısına sahip olmasına rağmen, "Star Trek"in farklı türlerini denemek istiyorlar.
Dizinin teknik yönleri de ele alınıyor; özellikle, "AR duvar" adı verilen bir teknolojiyi kullanarak sanal prodüksiyon yöntemiyle çekim yapılması tartışılıyor.
Dizinin yapımcısı şöyle diyor; Elbette, işte metnin kısaltılmış bir özeti: "Star Trek" TV filmi "Section 31" setindeyim. Projenin başlangıçta bir dizi olarak duyurulmasına rağmen, COVID ve program sıkıntıları nedeniyle bir filme dönüştü. Yeoh, karakteri Philippa Georgiou'ya olan inancını dile getiriyor. Gece kulübü sahnesinde, sıradışı "Star Trek" uzaylılarını görmek sürpriz oluyor. Ancak, en ilginç detay, Georgiou'nun genç Rachel Garrett ile karşılaşması, "Next Generation" dizisinden bir karakterin hatırlatılması oluyor.
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Senarist Craig Sweeny, "Eğlenceli bir deneyim sunmak istiyordum ki bu evrene sadık kalsın ancak yeni gelenleri de cezbetsin," diyor. "Herkesin keyif alabileceği düşük bir giriş engeli istedim."
"Section 31" isimli gizli operasyon örgütü, "Star Trek" evreninin değerleriyle bazı çatışmalı noktalara sahip olması nedeniyle gerçek bir risk taşır.
Kaptan ayıp ediyorsun ama
"Section 31" başarılı olursa, Yeoh bir devam filmi için hazır olduğunu söylüyor. Kurtzman ise, "Picard"ın muhtemel bir devamı da dahil olmak üzere daha fazla TV filmi fırsatına göz atıyor.
Öncelikle, Pine'ın Kaptan Kirk'ünü, 2009'daki "Star Trek"te Chris Hemsworth tarafından canlandırılan geç babasıyla birleştiren bir film, 2018'de başarısız oldu.
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Stüdyo hala Pine-Quinto-Saldaña kadrosu için "son bölüm" olarak adlandırdığı bir film yapmayı planlıyor ve Steve Yockey ("The Flight Attendant") senaryonun yeni bir taslağını yazıyor. Daha da ileride, Seth Grahame-Smith ("Abraham Lincoln: Vampire Hunter") tarafından yazılan ve Toby Haynes ("Andor," "Black Mirror: USS Callister") tarafından yönetilecek bir başka olası "Star Trek" filmi var.
Film stüdyosuna özgü olmayan bir gerilim var. "Star Trek" TV yapımlarından biri, "Section 31"’in "Discovery" setlerini yeniden kullanmasını ya da "Strange New Worlds"’un aynı seti farklı sahnelere dönüştürmesini gururla belirtti.
Şikayet etmekten uzak, herkes zorluğu zevkle karşılıyor gibi görünüyor. Görsel efektlerden sorumlu Jason Zimmerman, "Alex ile çalışmak, referanslar her zaman en az 100 milyon dolarlık filmlerdir, hatta daha fazlası, bu yüzden aynı miktarda para ve zaman harcamadan bunu nasıl yaparız diye ters mühendislik yaparız," diyor.
Toronto'daki bir yapımcı ofisinde, Kurtzman ve tasarımcı Davies, "Starfleet Akademisi" için konsept çizimlerini inceliyorlar. Planlanan avlu, Golden Gate Köprüsü'nün manzarasını sunacak şekilde tasarlanmış geniş bir yapı. Ancak bu kadar uzak bir gelecekte, yıldız gemilerinin tasarımı konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar.
Kurtzman, bir geminin tasarımıyla ilgili düşüncelerini paylaşıyor. "Bu tasarım, bana çok Klingon gibi geliyor," diyor ve bir Federasyon gemisi olarak tanınabilir olması gerektiğini vurguluyor.
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Zaman periyodu "Discovery"ın 3. sezonunda tanıtıldı. Kararlarının kanon olduğunu belirten ekip, hayranların bu değişikliklere nasıl tepki vereceğini merak ediyor.
Kurtzman, "Star Trek" evrenine dair gerçek hayranların isteklerini dinlemeyi ve takdir ettiğini belirtiyor.
"Starfleet Akademisi" projesi, gelecekte geçmesiyle genç izleyicilere "Star Trek" evrenine hakim olmadan da keyif alabilecekleri bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Siz de ''Star Trek'' destanının devamı için heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇
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