60. Yılını Kutlamaya Hazırlanan Star Trek Destanının Geleceği Nasıl Olacak?

Aynı dönemde, Quentin Tarantino, 1930'ların gangsterleri ile bir 'Star Trek' filmi yönetmeye teklif verdi, ancak daha sonra vazgeçti. Noah Hawley, yeni bir oyuncu kadrosu ile bir 'Star Trek' filmi için ön prodüksiyona iyi bir şekilde başlamıştı, ancak o zamanki stüdyo başkanı Emma Watts, 2020'de projeyi aniden askıya aldı. Abrams'ın 2009 kadrosunun Matt Shakman ('WandaVision') tarafından yönetilen bir film için dönüş yapacağını Paramount'un 2022'deki hissedarlar toplantısında duyurmasından dört ay sonra, Shakman Marvel için 'The Fantastic Four' yapmak için projeden ayrıldı. (Belki de Abrams'ın duyurmadan önce hiçbir oyuncunun kendisine yaklaşılmadığını söylemesi yardımcı olmadı.)