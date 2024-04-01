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60. Yılını Kutlamaya Hazırlanan Star Trek Destanının Geleceği Nasıl Olacak?

60. Yılını Kutlamaya Hazırlanan Star Trek Destanının Geleceği Nasıl Olacak?

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 11:29

'Star Trek' evreni, 58 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, geleceğe dair heyecan verici planlarla dolu. Yaklaşan projeler arasında 'Starfleet Academy' dizisi ve yeni filmler bulunuyor. Ayrıca, Michelle Yeoh'un başrolde olduğu 'Section 31' gibi diziler de dikkat çekiyor. Bu yazıda, 'Star Trek' evreninin geleceğini ve yeni nesil hayranlar için nasıl planlar yapıldığını inceleyeceğiz.  Detaylar aşağıda 👇🚀

Kaynak: https://variety.com/2024/tv/features/...
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Bilmeyenler için "Star Trek", Gene Roddenberry tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu medya serisidir.

Bilmeyenler için "Star Trek", Gene Roddenberry tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu medya serisidir.
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1960'ların başında başlayan aynı isimdeki televizyon dizisiyle başlayan bu serüven, dünya çapında bir pop kültür fenomenine dönüştü. Oluşturulduğu günden bu yana, bu seri çeşitli filmlere, televizyon dizilerine, video oyunlarına, romanlara ve çizgi romanlara genişledi ve tüm zamanların en tanınabilir ve en yüksek hasılatlı medya serilerinden biri haline geldi.

"Star Trek" hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsiniz 👇

"Strange New Worlds", NBC'de 1966'da orijinal dizinin prömiyer yapmasından bu yana yayınlanan 12. "Star Trek" TV şovudur ve Gene Roddenberry'nin insanlık için umut dolu bir gelecek vizyonunu tanıtmıştır.

"Strange New Worlds", NBC'de 1966'da orijinal dizinin prömiyer yapmasından bu yana yayınlanan 12. "Star Trek" TV şovudur ve Gene Roddenberry'nin insanlık için umut dolu bir gelecek vizyonunu tanıtmıştır.
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58 yıl boyunca, 'Star Trek' galaksisi 900 televizyon bölümüne ve 13 uzun metrajlı filme imza atmış olup, bugüne kadar 668 saat - neredeyse 28 gün - içerik sunmuştur. 'Star Wars' ve Marvel Sinematik Evreni ile karşılaştırıldığında bile, 'Star Trek', TV ve film boyunca bu kadar uzun süre tek bir anlatı deneyimi sunan tek hikaye girişimidir.

Başka bir deyişle, "Star Trek" sadece bir franchise değildir. Tüm "Star Trek" TV prodüksiyonunu denetleyen Alex Kurtzman'ın ifadesiyle, "‘Star Trek’ bir kurumdur."

Başka bir deyişle, "Star Trek" sadece bir franchise değildir. Tüm "Star Trek" TV prodüksiyonunu denetleyen Alex Kurtzman'ın ifadesiyle, "‘Star Trek’ bir kurumdur."

"‘Star Trek’ yapmak, aynı anda tamamen tanıdık ve tamamen taze bir şey sunmanız gerektiği anlamına gelir," diyor Kurtzman.

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Star Trek, zor zamanlar geçirdi. 2002'de "Nemesis" ve 2005'te "Enterprise" dizisinin iptali gibi dönemler oldu. Ancak 2017'de "Discovery" ile televizyona geri döndü. O zamandan beri "Star Trek" TV'de yükselişte.

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'Strange New Worlds,' 'Lower Decks' ve 'Prodigy' gibi yeni şovlar üretildi. 'Picard' geçen yıl sona erdi ve Nielsen'e göre en popüler akış orijinal dizilerinden biriydi. ABD'deki Paramount+ abonelerinin beşte biri 'Star Trek' izliyor ve hayranların yarısı en az iki şovu takip ediyor. Yeni şovlar 200 ülkede yayınlanıyor ve 35 dile çevriliyor. 'Discovery', Nisan ayında beşinci ve son sezonuna başlayacakken, 'Star Trek' şu anda tarihinde en güçlü dönemini yaşıyor.

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J.J. Abrams, 2009'da "Star Trek"i yeniden başlattığında (Chris Pine, Zachary Quinto ve Zoe Saldaña'nın Kirk, Spock ve Uhura'yı oynadığı film), önceki "Star Trek" filmlerinden daha fazla hasılat elde etti.

J.J. Abrams, 2009'da "Star Trek"i yeniden başlattığında (Chris Pine, Zachary Quinto ve Zoe Saldaña'nın Kirk, Spock ve Uhura'yı oynadığı film), önceki "Star Trek" filmlerinden daha fazla hasılat elde etti.
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Ancak ne o film ne de iki devam filmi küresel hasılatı 500 milyon doların üzerine çıkaramadı. Aslına bakarsanız bu rakamı aşmak, diğer tüm üst düzey franchise'lar için çok da büyük bir şey sayılmaz.

Paramount Pictures "Star Trek" filmlerini sinemalara getirmek için çabalarını artırırken, Kurtzman ve yapım şirketi Secret Hideout, "Star Trek"in küçük ekranda nasıl görünebileceğinin sınırlarını zorluyorlar.

Paramount Pictures "Star Trek" filmlerini sinemalara getirmek için çabalarını artırırken, Kurtzman ve yapım şirketi Secret Hideout, "Star Trek"in küçük ekranda nasıl görünebileceğinin sınırlarını zorluyorlar.
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Michelle Yeoh, ilk 'Star Trek' TV filmi olan 'Section 31' in çekimlerini tamamladı; Oscar ödüllü oyuncu bu casus gerilimi 'Uzayda Görev: İmkansız' olarak nitelendiriyor. Ve bu yaz, ilk 'Star Trek' YA dizisi olan 'Starfleet Akademisi', 'Star Trek' için televizyonda yaratılan en büyük tek set üzerinde üretime başlayacak.

Bu hikaye için konuşulan herkes "Star Trek" hakkında, endüstride nadir görülen bir neşe ve ciddiyetle konuşmuş.

Bu hikaye için konuşulan herkes "Star Trek" hakkında, endüstride nadir görülen bir neşe ve ciddiyetle konuşmuş.
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'Fanlarla buluştuğumda, bazen onaylanmak için geliyorlar, sanki bir tür rahip gibiyim,' diyor Ethan Peck, 'Strange New Worlds' setindeki çekim arasında. Tam bir Spock kostümü içinde - sivri kulaklar, sert kaşlar, kase kesim saç - ve 'Star Trek' ile ilgili en erken anılarından bahsedildiğinde, gözlerini uzayda bir Vulcan düşüncesi gibi dikip bakıyor. 'İkinci veya üçüncü sınıfta oyun alanında Vulcan selamı yapıyordum, nereden geldiğini gerçekten bilmeden,' diyor. 'Star Trek'i düşündüğümde, Spock'u düşünürdüm. Ve şimdi o benim. Bu deli bir şey.'

Kurtzman'ın "Star Trek" ile olan görev süresi, Abrams'ın 2009 filmi için senaryoyu birlikte yazmasıyla başladı; bu film, franchise için yeni olan hızlı tempolu bir görsel tarzla doluydu.

Kurtzman'ın "Star Trek" ile olan görev süresi, Abrams'ın 2009 filmi için senaryoyu birlikte yazmasıyla başladı; bu film, franchise için yeni olan hızlı tempolu bir görsel tarzla doluydu.
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CBS Studios, 2010'ların ortalarında 'Star Trek'i tekrar televizyona getirme konusunda Kurtzman'a yaklaştığında, bu projenin o filmin olduğu kadar heyecan verici olması gerektiğini içgüdüsel olarak biliyordu.

"Kapsam, 'Next Gen'de yaptığımız her şeyden çok farklıydı," diyor Frakes.

"Kapsam, 'Next Gen'de yaptığımız her şeyden çok farklıydı," diyor Frakes.
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'Next Generation' kadrosuyla iki uzun metrajlı film yönetmiş ve neredeyse tüm canlı aksiyon 'Trek' TV dizilerinin bölümlerini yönetmiştir, bunlar arasında 'Discovery' ve 'Strange New Worlds' de bulunmaktadır. 'Her bölümün yaratmak için kaynakları var.'

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Örneğin, 3. Sezon için yeni bir bilim laboratuvarı seti, merkezi çalışma masasının altında dönen dört ayaklık su havuzu üzerine şeffaf bir zemin ile övünüyor ve etrafı sıvı şematikleriyle özel olarak tasarlanmış yarım düzine görüntü ekranıyla çevrili duvarlarla donatılmış.

Örneğin, 3. Sezon için yeni bir bilim laboratuvarı seti, merkezi çalışma masasının altında dönen dört ayaklık su havuzu üzerine şeffaf bir zemin ile övünüyor ve etrafı sıvı şematikleriyle özel olarak tasarlanmış yarım düzine görüntü ekranıyla çevrili duvarlarla donatılmış.
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'Gerçekten büyük bir tuvale boyama yapabilmekten hoşlanıyorum,' diyor Kurtzman. 'En büyük zorluk her zaman, ne kadar büyük olursa olsun, asla o küçük, duygusal hikayeyi kaybetmemek.'

Bu dengeyi sağlamak için, "Strange New Worlds"un showrunner'ları Goldsman ve Henry Alonso Myers, diziyi klasik bir bölümler halindeki yapıya yerleştirdiler ve sürekli olarak "Star Trek"in ne olabileceğinin esnekliği ile deney yapıyorlar.

Bu dengeyi sağlamak için, "Strange New Worlds"un showrunner'ları Goldsman ve Henry Alonso Myers, diziyi klasik bir bölümler halindeki yapıya yerleştirdiler ve sürekli olarak "Star Trek"in ne olabileceğinin esnekliği ile deney yapıyorlar.
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İlk iki sezonunda, 'Strange New Worlds', canavar korkusundan beden değiştirme komedisine, kostüm fantezisinden mahkeme dramasına, Klingon erkek grubu içeren tam teşekküllü bir müzikale kadar birçok farklı türde hikaye anlattı. 2025'te prömiyer yapacak olan 3. Sezon için, Frakes, Hollywood cinayet gizemi olarak kurgulanmış bir bölüm yönetti ve bu bölümü 'yaptığım en iyi televizyon bölümü' olarak nitelendiriyor.

"Strange New Worlds" dizisinin yapımcıları, geleneksel bir bölüm yapısına sahip olmasına rağmen, "Star Trek"in farklı türlerini denemek istiyorlar.

"Strange New Worlds" dizisinin yapımcıları, geleneksel bir bölüm yapısına sahip olmasına rağmen, "Star Trek"in farklı türlerini denemek istiyorlar.
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Dizinin teknik yönleri de ele alınıyor; özellikle, "AR duvar" adı verilen bir teknolojiyi kullanarak sanal prodüksiyon yöntemiyle çekim yapılması tartışılıyor.

Dizinin teknik yönleri de ele alınıyor; özellikle, "AR duvar" adı verilen bir teknolojiyi kullanarak sanal prodüksiyon yöntemiyle çekim yapılması tartışılıyor.
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Dizinin yapımcısı şöyle diyor; Elbette, işte metnin kısaltılmış bir özeti: "Star Trek" TV filmi "Section 31" setindeyim. Projenin başlangıçta bir dizi olarak duyurulmasına rağmen, COVID ve program sıkıntıları nedeniyle bir filme dönüştü. Yeoh, karakteri Philippa Georgiou'ya olan inancını dile getiriyor. Gece kulübü sahnesinde, sıradışı "Star Trek" uzaylılarını görmek sürpriz oluyor. Ancak, en ilginç detay, Georgiou'nun genç Rachel Garrett ile karşılaşması, "Next Generation" dizisinden bir karakterin hatırlatılması oluyor.

Dizinin yapımcısı şöyle diyor; Elbette, işte metnin kısaltılmış bir özeti: "Star Trek" TV filmi "Section 31" setindeyim. Projenin başlangıçta bir dizi olarak duyurulmasına rağmen, COVID ve program sıkıntıları nedeniyle bir filme dönüştü. Yeoh, karakteri Philippa Georgiou'ya olan inancını dile getiriyor. Gece kulübü sahnesinde, sıradışı "Star Trek" uzaylılarını görmek sürpriz oluyor. Ancak, en ilginç detay, Georgiou'nun genç Rachel Garrett ile karşılaşması, "Next Generation" dizisinden bir karakterin hatırlatılması oluyor.
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Senarist Craig Sweeny, "Eğlenceli bir deneyim sunmak istiyordum ki bu evrene sadık kalsın ancak yeni gelenleri de cezbetsin," diyor. "Herkesin keyif alabileceği düşük bir giriş engeli istedim."

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Yine de, Garrett'ın şovda yer alması, sadece 'Star Trek' hayranlarını coşturacak cinsten detaylardan biri.

"Section 31" isimli gizli operasyon örgütü, "Star Trek" evreninin değerleriyle bazı çatışmalı noktalara sahip olması nedeniyle gerçek bir risk taşır.

"Section 31" isimli gizli operasyon örgütü, "Star Trek" evreninin değerleriyle bazı çatışmalı noktalara sahip olması nedeniyle gerçek bir risk taşır.
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Ancak, senarist Craig Sweeny, bu projenin 'Star Trek' evreninin sınırlarını genişletme ve kapsayıcılığı benimseme fırsatı sunduğunu düşünüyor. Yapımcılar, hikayenin dünyaya iyilik katma potansiyeline odaklanarak, projenin temelinde 'Star Trek' ruhunu yansıtmayı hedefliyorlar.

Kaptan ayıp ediyorsun ama

Kaptan ayıp ediyorsun ama
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Kaptan Kirk'i canlandıran William Shetner, Spock'un ünlü Vulcan selamını yapamıyormuş.

"Section 31" başarılı olursa, Yeoh bir devam filmi için hazır olduğunu söylüyor. Kurtzman ise, "Picard"ın muhtemel bir devamı da dahil olmak üzere daha fazla TV filmi fırsatına göz atıyor.

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Ancak, Paramount Pictures ve Abrams'ın yapım şirketi Bad Robot'un 2016'daki 'Star Trek Beyond'dan sonra bir uzun metraj film yapma konusundaki sürekli zorluklarına rağmen, franchise'ın akıllıca akınları, stüdyonun 'Star Trek' filmleri yapmaya başladığından beri tiyatroların en uzun gittiği zamanla tuhaf bir tezat oluşturuyor.

Öncelikle, Pine'ın Kaptan Kirk'ünü, 2009'daki "Star Trek"te Chris Hemsworth tarafından canlandırılan geç babasıyla birleştiren bir film, 2018'de başarısız oldu.

Öncelikle, Pine'ın Kaptan Kirk'ünü, 2009'daki "Star Trek"te Chris Hemsworth tarafından canlandırılan geç babasıyla birleştiren bir film, 2018'de başarısız oldu.
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Aynı dönemde, Quentin Tarantino, 1930'ların gangsterleri ile bir 'Star Trek' filmi yönetmeye teklif verdi, ancak daha sonra vazgeçti. Noah Hawley, yeni bir oyuncu kadrosu ile bir 'Star Trek' filmi için ön prodüksiyona iyi bir şekilde başlamıştı, ancak o zamanki stüdyo başkanı Emma Watts, 2020'de projeyi aniden askıya aldı. Abrams'ın 2009 kadrosunun Matt Shakman ('WandaVision') tarafından yönetilen bir film için dönüş yapacağını Paramount'un 2022'deki hissedarlar toplantısında duyurmasından dört ay sonra, Shakman Marvel için 'The Fantastic Four' yapmak için projeden ayrıldı. (Belki de Abrams'ın duyurmadan önce hiçbir oyuncunun kendisine yaklaşılmadığını söylemesi yardımcı olmadı.)

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Stüdyo hala Pine-Quinto-Saldaña kadrosu için "son bölüm" olarak adlandırdığı bir film yapmayı planlıyor ve Steve Yockey ("The Flight Attendant") senaryonun yeni bir taslağını yazıyor. Daha da ileride, Seth Grahame-Smith ("Abraham Lincoln: Vampire Hunter") tarafından yazılan ve Toby Haynes ("Andor," "Black Mirror: USS Callister") tarafından yönetilecek bir başka olası "Star Trek" filmi var.

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Bu proje, tüm franchise'ın ana zaman çizgisi için bir tür köken hikayesi olarak hizmet edecek. Her iki durumda da, stüdyonun bütçeleri 'Star Trek' uzun metraj filmleri için açıkça belirlenen gişe tavanına uyacak şekilde yeniden düzenlenmeye odaklandığı söyleniyor.

Film stüdyosuna özgü olmayan bir gerilim var. "Star Trek" TV yapımlarından biri, "Section 31"’in "Discovery" setlerini yeniden kullanmasını ya da "Strange New Worlds"’un aynı seti farklı sahnelere dönüştürmesini gururla belirtti.

Film stüdyosuna özgü olmayan bir gerilim var. "Star Trek" TV yapımlarından biri, "Section 31"’in "Discovery" setlerini yeniden kullanmasını ya da "Strange New Worlds"’un aynı seti farklı sahnelere dönüştürmesini gururla belirtti.
onedio.com

Bütçeler hakkında kesin rakamlar verilmese de, Kurtzman, 'Section 31'’in bir 'Star Trek' filminden çok daha az maliyetli olduğunu söylüyor.

Şikayet etmekten uzak, herkes zorluğu zevkle karşılıyor gibi görünüyor. Görsel efektlerden sorumlu Jason Zimmerman, "Alex ile çalışmak, referanslar her zaman en az 100 milyon dolarlık filmlerdir, hatta daha fazlası, bu yüzden aynı miktarda para ve zaman harcamadan bunu nasıl yaparız diye ters mühendislik yaparız," diyor.

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Toronto'daki bir yapımcı ofisinde, Kurtzman ve tasarımcı Davies, "Starfleet Akademisi" için konsept çizimlerini inceliyorlar. Planlanan avlu, Golden Gate Köprüsü'nün manzarasını sunacak şekilde tasarlanmış geniş bir yapı. Ancak bu kadar uzak bir gelecekte, yıldız gemilerinin tasarımı konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar.

Toronto'daki bir yapımcı ofisinde, Kurtzman ve tasarımcı Davies, "Starfleet Akademisi" için konsept çizimlerini inceliyorlar. Planlanan avlu, Golden Gate Köprüsü'nün manzarasını sunacak şekilde tasarlanmış geniş bir yapı. Ancak bu kadar uzak bir gelecekte, yıldız gemilerinin tasarımı konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar.
onedio.com

Planlanan avlu, Golden Gate Köprüsü'nün manzarasını sunacak şekilde tasarlanmış geniş bir yapı. Ancak bu kadar uzak bir gelecekte, yıldız gemilerinin tasarımı konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar.

Kurtzman, bir geminin tasarımıyla ilgili düşüncelerini paylaşıyor. "Bu tasarım, bana çok Klingon gibi geliyor," diyor ve bir Federasyon gemisi olarak tanınabilir olması gerektiğini vurguluyor.

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Zaman periyodu "Discovery"ın 3. sezonunda tanıtıldı. Kararlarının kanon olduğunu belirten ekip, hayranların bu değişikliklere nasıl tepki vereceğini merak ediyor.

Zaman periyodu "Discovery"ın 3. sezonunda tanıtıldı. Kararlarının kanon olduğunu belirten ekip, hayranların bu değişikliklere nasıl tepki vereceğini merak ediyor.
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Kurtzman, "Star Trek" evrenine dair gerçek hayranların isteklerini dinlemeyi ve takdir ettiğini belirtiyor.

Kurtzman, "Star Trek" evrenine dair gerçek hayranların isteklerini dinlemeyi ve takdir ettiğini belirtiyor.
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'Discovery'ın ikinci sezonu, karanlık atmosferini bırakıp geleceğe doğru bir yolculuğa çıkarak, yeni ve taze bir başlangıç sağladı.

"Starfleet Akademisi" projesi, gelecekte geçmesiyle genç izleyicilere "Star Trek" evrenine hakim olmadan da keyif alabilecekleri bir deneyim sunmayı hedefliyor.

"Starfleet Akademisi" projesi, gelecekte geçmesiyle genç izleyicilere "Star Trek" evrenine hakim olmadan da keyif alabilecekleri bir deneyim sunmayı hedefliyor.
onedio.com

Kurtzman, 'Star Trek' yapmaya devam etmeyi seviyor ve her gün bu evrende iyimserlik ve daha iyi bir gelecek hakkında hikayeler anlatmanın gücünü hissediyor.

Siz de ''Star Trek'' destanının devamı için heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz de ''Star Trek'' destanının devamı için heyecanlananlardan mısınız? Yorumlarda buluşalım 👇
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