6 İlde 'Göçmen Kaçakçılığı' Operasyonu: 19 Organizatör ve 173 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kalkan 16' operasyonlarında 19 göçmen kaçakçısı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göçmen kaçakçılığına yönelik 'Kalkan 16' operasyonunun yapıldığını açıkladı.
Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 göçmen kaçakçısı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.
Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek!
Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;
15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
7’si tutuklandı.
2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;
4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.”
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Getirip ülkenin başına bela ettiklerinizi de düzenli ve düzensiz olarak ayrıştırdınız👏
173 mü? 17.3 milyondur o bi daha sayın.
sayın bakanım sınırda tarım için temizlediginiz mayınları tekrar döşeyin sizde rahat edin bu millette adamlar götünüze kadar girmişler yeter ama ülkeyi parca... Devamını Gör