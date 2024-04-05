500 yıl Sonra Japonya’daki Herkesin Soyadı ‘Sato’ Olabilir!
500 yıl Sonra Japonya’daki Herkesin Soyadı ‘Sato’ Olabilir!
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/04/05/ja...
Bir yapay zeka çalışması, Japonya'nın demografik geleceği hakkında ilginç bir tahminde bulundu. Bu araştırmaya göre, 2446 yılına gelindiğinde Japonya nüfusunun yarısından fazlasının 'Sato' soyadını taşıyacağı öngörülüyor. Tahminler daha da ileri giderek, 2531 yılına kadar bu ülkede yaşayan her bireyin bu soyadını taşıyacağını iddia edildi.
Yapay zeka teknolojilerinin, demografik eğilimleri ve gelecek tahminlerini yapma konusunda ne kadar etkili olabileceğini gösteren bu çalışma, Japonya'nın nüfus yapısının nasıl değişebileceği hakkında da önemli bir fikir sunmaktadır. 'Sato' soyadının, bu tahminlere göre, Japonya'da bir zamanlar olduğu gibi dominant bir konuma geleceği düşünülmektedir.
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Sendai kentindeki Tohoku Üniversitesi’nde ekonomi dersi veren Profesör Hiroshi Yoshida önderliğindeki bir ekip, internet üzerinden toplanan hükümet istatistikleri ve telefon rehberlerinden elde ettiği verilerden yola çıkarak, 2531 yılında ülkede herkesin Sato soyadını kullanacağı sonucuna vardı.
Euronews’te yer alan habere göre, ülkenin azalan evlilik oranı ve hızla azalan nüfus, bu eğilimin gelecek yıllardaki gelişiminde önemli rol oynayabilir.
Japonya'nın 125 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1,8 milyonu Sato soyadını taşıyor.
Ülkede 300 binden fazla soyadı bulunuyor. Sato şu anda en yaygın olanı ve onu Suzuki ile Takahashi takip ediyor.
Yoshida’nın yapay zeka kullanarak gerçekleştirdiği araştırma 2446 yılına kadar nüfusun yarısından fazlasının Sato soyadına sahip olacağını, 2531 yılına kadar ise herkesin bu soyadı taşıyacağını ortaya koydu.
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