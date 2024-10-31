31 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Şu sıralar gündemden bir an olsun düşmeyen ve 'bu ilişki evliliğe gidiyor' gibi birçok yorum alan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ilişkilerine devam etikçe sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları da bir o kadar artıyor. Geçtiğimiz gece sevgilisi Hakan Sabancı'yla videolu hikaye paylaşımı yapan Erçel'in ardından kaynana Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım pek bir manidar bulunudu.
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına katılan oyuncu Hande Ataizi, yıllar önce Fethi Pekin'le yaptığı ve 24 saat süren sürpriz evliliği hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu kardeşler geçtiğimiz gece Edis'le birlikte Cadılar Bayramı'nı kutladı.
Sözcü'nün haberine, bağırsak rahatsızlığı yüzünden geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Nuri Alço'dan güzel haber geldi.
Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun anlaşmalı olarak boşanacağı haberi sevenlerini bir hayli üzdü.
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70'li yılların usta oyuncusu Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acil yardım talebinde bulundu.
Seçim dönemi başladığından bu yana Kamala Harris'i desteklediğini söyleyen Selena Gomez'in oy kullanma kombini çok konuşulmuştu. Oy kombinleriyle meşhur Hatice'den Gomez'e güldüren taş geldi!
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