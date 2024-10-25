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28 Ekim Pazartesi Okul Var mı, Yarım Gün mü? İlkokul, Ortaokul, Lise: 29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?

28 Ekim Pazartesi Okul Var mı, Yarım Gün mü? İlkokul, Ortaokul, Lise: 29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 10:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle birçok kurum kapalı olacak. Bankalar, poliklinikler, belediye ve kaymakamlıklar resmi tatil dolayısıyla hizmet veremeyecek. Peki 28-29 Ekim Okullar tatil mi?  28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü? İşte yanıtları...

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29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?

29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Dolayısıyla okullar 29 Ekim Salı günü tam gün tatil olacak.

28 Ekim Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

28 Ekim Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti. Buna göre 28 Ekim Pazartesi günü öğleden önce eğitim devam ederken, öğleden sonra okullar yarım gün tatil olacak. Öğrenciler 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil yapacak.

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