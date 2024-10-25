28 Ekim Pazartesi Okul Var mı, Yarım Gün mü? İlkokul, Ortaokul, Lise: 29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti. Buna göre 28 Ekim Pazartesi günü öğleden önce eğitim devam ederken, öğleden sonra okullar yarım gün tatil olacak. Öğrenciler 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil yapacak.