28 Ekim Pazartesi Okul Var mı, Yarım Gün mü? İlkokul, Ortaokul, Lise: 29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?
28 Ekim Pazartesi Okul Var mı, Yarım Gün mü? İlkokul, Ortaokul, Lise: 29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle birçok kurum kapalı olacak. Bankalar, poliklinikler, belediye ve kaymakamlıklar resmi tatil dolayısıyla hizmet veremeyecek. Peki 28-29 Ekim Okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü? İşte yanıtları...
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29 Ekim 2024 Salı Okullar Tatil mi?
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28 Ekim Okullar Tatil mi, Yarım Gün mü?
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