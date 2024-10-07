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28 Ekim Pazartesi Tatil mi, Yarım Gün mü? 28-29 Ekim 2024'te İş Yerleri Açık mı?

28 Ekim Pazartesi Tatil mi, Yarım Gün mü? 28-29 Ekim 2024'te İş Yerleri Açık mı?

29 Ekim
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 17:21

'29 Ekim ve 28 Ekim tatil mi?' sorusunu binlerce kişi aramaya başladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında 29 Ekim Salı gününe gelirken 28 Ekim bu yıl Pazartesi'iye denk geliyor. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

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Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlayarak ülkemizin kuruluşunu tekrardan yad ediyoruz.

Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlayarak ülkemizin kuruluşunu tekrardan yad ediyoruz.

Binlerce kişi ise 29 Ekim ve 28 Ekim tatil mi diye araştırıyor. İşte detaylar...

29 Ekim Tatil mi?

29 Ekim Tatil mi?

29 Ekim resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sene 29 Ekim Salı günü tatil olacak. Bu süreçte kamu kurumları 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün kapalı olacak.

28 Ekim Tatil mi, Yarım Gün mü?

28 Ekim Tatil mi, Yarım Gün mü?

28 Ekim ise yarım gün. Yani, tatil 28 Ekim Pazartesi günü 13.00'dan 29 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

28 Ekim'de Özel Sektör Tatil mi?

28 Ekim'de Özel Sektör Tatil mi?

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

28 Ekim'de Bankalar Açık mı?

28 Ekim'de Bankalar Açık mı?

Bankalar ,28 Ekim Pazartesi günü yarım gün öğle saatlerine kadar hizmet verecek.

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