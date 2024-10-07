28 Ekim Pazartesi Tatil mi, Yarım Gün mü? 28-29 Ekim 2024'te İş Yerleri Açık mı?

'29 Ekim ve 28 Ekim tatil mi?' sorusunu binlerce kişi aramaya başladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında 29 Ekim Salı gününe gelirken 28 Ekim bu yıl Pazartesi'iye denk geliyor. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?