28 Ekim Pazartesi Tatil mi, Yarım Gün mü? 28-29 Ekim 2024'te İş Yerleri Açık mı?
28 Ekim Pazartesi Tatil mi, Yarım Gün mü? 28-29 Ekim 2024'te İş Yerleri Açık mı?
'29 Ekim ve 28 Ekim tatil mi?' sorusunu binlerce kişi aramaya başladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında 29 Ekim Salı gününe gelirken 28 Ekim bu yıl Pazartesi'iye denk geliyor. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
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Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlayarak ülkemizin kuruluşunu tekrardan yad ediyoruz.
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29 Ekim Tatil mi?
28 Ekim Tatil mi, Yarım Gün mü?
28 Ekim'de Özel Sektör Tatil mi?
28 Ekim'de Bankalar Açık mı?
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