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25 Ocak 2025 TV Yayın Akışı! Bu Akşam Diziler Var mı, Televizyonda Ne Var?

25 Ocak 2025 TV Yayın Akışı! Bu Akşam Diziler Var mı, Televizyonda Ne Var?

Kanal D Show tv Star tv
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 18:50

Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından bir süredir dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekrana gelmedi. Kimi kanallarda milli yas nedeniyle başlayan ara 3 gün sürerken kimi kanallardaki ara daha uzun süre devam etti. Bu yüzden Cumartesi gününü evde geçirmeyi planlayan pek çok kişi 'Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Şimdi gözler, televizyon kanallarının 25 Ocak Cumartesi gününe ait yayın akışlarına çevrildi. Peki, bugün diziler var mı, yok mu? Bu akşam TV 8, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW ve TRT 1'de ne var? 

İşte, 25 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı

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25 Ocak Cumartesi NOW Yayın Akışı

25 Ocak Cumartesi NOW Yayın Akışı

  • 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri - Yeni Bölüm

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

  • 11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

  • 11.20 Memet Özer ile Mutfakta - Yeni Bölüm

  • 12.30 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

  • 13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... - ALT YAZILI

  • 16.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - Kolaj Bölüm

  • 22.30 Hudutsuz Sevda - ALT YAZILI

  • 01.15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - Alt Yazılı

  • 03.30 Adım Farah - ALT YAZILI

  • 05.30 Senden Daha Güzel - ALT YAZILI

25 Ocak Cumartesi TV 8 Yayın Akışı

25 Ocak Cumartesi TV 8 Yayın Akışı

  • 07:45 Süper 1 Takım

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

  • 09:00 Oynat Bakalım

  • 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

  • 15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

  • 00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

  • 02:45 Gazete Magazin

  • 04:45 Oynat Bakalım

25 Ocak Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

25 Ocak Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Küçük Ağa - Tekrar

  • 09:45 Magazin D Cumartesi - Yeni Bölüm

  • 13:00 Arda'nın Mutfağı - Yeni Bölüm

  • 14:00 Pek Yakında

  • 16:00 Arka Sokaklar - Tekrar

  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20:00 Uzak Şehir

  • 23:15 Deli Aşk

  • 01:15 Deli Aşk

  • 03:00 Siyah Beyaz Aşk - Tekrar 

  • 04:30 Müzik Arası - Yeni Bölüm 

  • 05:00 Kuzey Güney - Tekrar

25 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

25 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

  • 05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

  • 05.20 Beni Böyle Sev

  • 07.15 Yedi Numara

  • 08.00 Yeditepe İstanbul

  • 09.00 Kod Adı Kırlangıç

  • 10.35 Hayallerinin Peşinde

  • 11.25 Yaşam Başka Yerde

  • 12.30 Türk Sineması 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben'

  • 14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

  • 19.00 Ana Haber

  • 20.00 Gönül Dağı

  • 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

  • 01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • 04.15 Teşkilat

25 Ocak Star TV Yayın Akışı

25 Ocak Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 İki Aile - Tekrar

  • 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi - Yeni Sezon

  • BÖLÜM İZLEFRAGMAN İZLE

  • 09:00 Sen Ağlama İstanbul - Tekrar

  • 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler - Yeni Bölüm

  • 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar - Yeni

  • 12:45 Sahipsizler - Tekrar

  • 14:45 Yalı Çapkını - Tekrar

  • 16:45 Sen Ağlama İstanbul - Tekrar

  • 19:00 Star Haber - Canlı 

  • 20:00 Yabancı Film

  • 22:15 Yabancı Film

  • 00:15 Sen Ağlama İstanbul - Tekrar

  • 02:30 Güzel Köylü - Tekrar

  • 04:30 Kiralık Aşk - Tekrar

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25 Ocak Cumartesi Show TV Yayın Akışı

25 Ocak Cumartesi Show TV Yayın Akışı

  • 08:00 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

  • 10:00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

  • 13:00 Bahar - Tekrar

  • 15:30 Sandık Kokusu - Tekrar

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Demir Maske

  • 22:30 Katil Avcısı

  • 00:45 Demir Maske

  • 02:45 Katil Avcısı

  • 04:30 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

25 Ocak Cumartesi ATV Yayın Akışı

25 Ocak Cumartesi ATV Yayın Akışı

  • 07.30 atv'de Hafta Sonu

  • 10:00 Zembilli - 4.Bölüm

  • 13:00 Can Borcu - 5.Bölüm

  • 16:00 Bir Gece Masalı - 18.Bölüm

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Can Borcu - 6.Bölüm

  • 02.00  Zembilli - 4.Bölüm

  • 03.00 Kuruluş Osman - 177.Bölüm

  • 05.30 Hecai

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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