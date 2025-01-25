25 Ocak 2025 TV Yayın Akışı! Bu Akşam Diziler Var mı, Televizyonda Ne Var?
25 Ocak 2025 TV Yayın Akışı! Bu Akşam Diziler Var mı, Televizyonda Ne Var?
Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından bir süredir dizi ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekrana gelmedi. Kimi kanallarda milli yas nedeniyle başlayan ara 3 gün sürerken kimi kanallardaki ara daha uzun süre devam etti. Bu yüzden Cumartesi gününü evde geçirmeyi planlayan pek çok kişi 'Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Şimdi gözler, televizyon kanallarının 25 Ocak Cumartesi gününe ait yayın akışlarına çevrildi. Peki, bugün diziler var mı, yok mu? Bu akşam TV 8, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW ve TRT 1'de ne var?
İşte, 25 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı
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25 Ocak Cumartesi NOW Yayın Akışı
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25 Ocak Cumartesi TV 8 Yayın Akışı
25 Ocak Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
25 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
25 Ocak Star TV Yayın Akışı
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25 Ocak Cumartesi Show TV Yayın Akışı
25 Ocak Cumartesi ATV Yayın Akışı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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