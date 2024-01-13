Görüş Bildir
Haberler
Video
24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan Tepki Çeken Açıklama: "Bu Hakemler Bunu Hakkediyor Demek ki"

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan Tepki Çeken Açıklama: "Bu Hakemler Bunu Hakkediyor Demek ki"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:03 Son Güncelleme: 13.01.2024 - 18:05

İçerik Devam Ediyor

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmış, bu olay büyük yankı uyandırmıştı hatırlarsanız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan maçın ardından Halil Umut Meler'in başına gelenleri kastederek skandal bir açıklama yaptı.

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan maçın ardından Halil Umut Meler'in başına gelenleri kastederek skandal bir açıklama yaptı.

"Biz çok üzüldük tamam ama bu hakemler bunu hak ediyor demek ki." diyen Akan, bu hakemlerle bu ligin bitemeyeceğini söyledi.

"Biz çok üzüldük tamam ama bu hakemler bunu hak ediyor demek ki." diyen Akan, bu hakemlerle bu ligin bitemeyeceğini söyledi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?