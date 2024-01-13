24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan Tepki Çeken Açıklama: "Bu Hakemler Bunu Hakkediyor Demek ki"

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmış, bu olay büyük yankı uyandırmıştı hatırlarsanız.
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24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan maçın ardından Halil Umut Meler'in başına gelenleri kastederek skandal bir açıklama yaptı.
"Biz çok üzüldük tamam ama bu hakemler bunu hak ediyor demek ki." diyen Akan, bu hakemlerle bu ligin bitemeyeceğini söyledi.
İşte o anlar;
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