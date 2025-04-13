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23 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu: 02 Melih'ten Yıllar Sonra Gelen BBG İtirafları!

23 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu: 02 Melih'ten Yıllar Sonra Gelen BBG İtirafları!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 09:58

Bir dönemin en çok konuşulan yarışma programlarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor (BBG) ile hayatımıza giren Melih Değirmenci, namıdiğer 02 Melih, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Konuk olduğu Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programında peş peşe yaptığı açıklamalarla gündem olan BBG Melih, hem şöhretin perde arkasını anlattı hem de son haliyle şaşırttı.

“BBG ile gençliğimi kaybettim” diyen Değirmenci, şöhretin bedelini ağır ödediğini dile getirdi. Şöhret sonrası yaşadığı zorluklardan kazandığı parayla yaptıklarına, sektördeki yeni yolculuğuna kadar her şeyi samimiyetle paylaştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Melih Değirmenci’nin son hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte detaylar...

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2000’li yılların başında hayatımıza giren Biri Bizi Gözetliyor (BBG), Türkiye’de reality show formatını başlatan programlardan biri olarak televizyon tarihine geçti.

2000’li yılların başında hayatımıza giren Biri Bizi Gözetliyor (BBG), Türkiye’de reality show formatını başlatan programlardan biri olarak televizyon tarihine geçti.

O dönem izleyicileri ekranlara kilitleyen yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Melih Değirmenci’ydi. 02 numaralı yarışmacı olarak tanınan ve kısa sürede adını hafızalara kazıtan Melih, BBG evinde geçirdiği süre sonunda yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı.

Yarışma sonrası büyük bir ilgiyle karşılaşan Değirmenci, uzun yıllar boyunca ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Sessizliğini ise Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk olarak bozdu. Samimi ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalarda bulunan BBG Melih, şöhretin perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı.

Yarışmaya katıldığında 18 yaşında olduğunu hatırlatan ünlü isim, “Ben normal bir gençlik yaşamayı kaybettim o yarışmayla beraber. Sokakta korumayla gezmek zorunda olan bir sorumluluğu sırtıma aldım” sözleriyle dikkat çekti.

Yarışmaya katıldığında 18 yaşında olduğunu hatırlatan ünlü isim, “Ben normal bir gençlik yaşamayı kaybettim o yarışmayla beraber. Sokakta korumayla gezmek zorunda olan bir sorumluluğu sırtıma aldım” sözleriyle dikkat çekti.

“Amacım ünlü olmak değildi” diyen Değirmenci, yarışma sonrası yaşadığı süreci “İlk bir hafta kendime gelemedim” diyerek anlattı ve o dönemki ilginin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Şöhretin gelip geçici olduğunu vurgulayan Değirmenci, “Ben ün sahibi değildim, şöhret sahibiydim. Şöhret bitince yalnız kalıyorsun. Ya ailenden gördüğün sevgiyle tatmin oluyorsun ya da olamayıp mutsuzluğa düşüyorsun” sözleriyle özellikle sosyal medya fenomenlerine de göndermede bulundu.

BBG döneminde kazandığı 100 bin TL’lik ödülle neler yaptığını da açıklayan Değirmenci, herkesin şaşırdığı bir detayı paylaştı.

BBG döneminde kazandığı 100 bin TL’lik ödülle neler yaptığını da açıklayan Değirmenci, herkesin şaşırdığı bir detayı paylaştı.

“Biz çok yüksek paralar almadık, Acun dönemine göre ödüller düşüktü. 100 bin TL aldım, onunla önce komşumuza kalp nakli yaptırdık, ardından Güneydoğu’da bir okul açtık” diyen Melih kazandığı parayı sosyal sorumluluk projelerine ayırdığını anlattı.

BBG sonrası birkaç dizi ve filmde rol alan Değirmenci, bir de albüm çıkardıktan sonra ardından kamera arkasına geçti. Şimdilerde bir oyunculuk ajansının kurucusu olarak sektörde yer alan Değirmenci, dizi ve filmlere oyuncu yetiştiriyor.

Melih Değirmenci’nin açıklamaları kadar fiziksel değişimi de sosyal medyada gündem oldu.

Melih Değirmenci’nin açıklamaları kadar fiziksel değişimi de sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar içinde epey değişen BBG Melih’in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

“Vay be yıllar yormuş”, “O kadar değişmiş ki tanıyamadım”, “Bu o mu?” gibi yorumlar yapıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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