23 Yıl Sonra Sessizliğini Bozdu: 02 Melih'ten Yıllar Sonra Gelen BBG İtirafları!
Bir dönemin en çok konuşulan yarışma programlarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor (BBG) ile hayatımıza giren Melih Değirmenci, namıdiğer 02 Melih, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Konuk olduğu Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programında peş peşe yaptığı açıklamalarla gündem olan BBG Melih, hem şöhretin perde arkasını anlattı hem de son haliyle şaşırttı.
“BBG ile gençliğimi kaybettim” diyen Değirmenci, şöhretin bedelini ağır ödediğini dile getirdi. Şöhret sonrası yaşadığı zorluklardan kazandığı parayla yaptıklarına, sektördeki yeni yolculuğuna kadar her şeyi samimiyetle paylaştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Melih Değirmenci’nin son hali ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte detaylar...
2000’li yılların başında hayatımıza giren Biri Bizi Gözetliyor (BBG), Türkiye’de reality show formatını başlatan programlardan biri olarak televizyon tarihine geçti.
Yarışmaya katıldığında 18 yaşında olduğunu hatırlatan ünlü isim, “Ben normal bir gençlik yaşamayı kaybettim o yarışmayla beraber. Sokakta korumayla gezmek zorunda olan bir sorumluluğu sırtıma aldım” sözleriyle dikkat çekti.
BBG döneminde kazandığı 100 bin TL’lik ödülle neler yaptığını da açıklayan Değirmenci, herkesin şaşırdığı bir detayı paylaştı.
Melih Değirmenci’nin açıklamaları kadar fiziksel değişimi de sosyal medyada gündem oldu.
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