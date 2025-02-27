2025 Bingöl İmsakiye! Bugün Bingöl İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Bingöl İmsakiye! Bugün Bingöl İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyor. 2025 yılında Mart ayında başlayan Ramazan'da ibadetler yerine getirilecek, oruçlar tutulacak. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda farkz ibadetlerini en doğru şekilde eda edebilmek için uğraşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyede en doğru iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerine ulaşılabiliyor. Peki, bugün Bingöl için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bingöl'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Bingöl'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Bingöl iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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