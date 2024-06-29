2024 Temmuz Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun

Sıcak yaz aylarına girdik ve bu aylar içerisinde artık çok fazla oyun görememeye başladık. Temmuz ayı da bunlardan birisi ve heyecanla takip ettiğimiz bazı oyunlar piyasaya çıkacak olsa da oldukça sakin bir dönem bizleri karşılıyor diyebiliriz.