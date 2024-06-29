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2024 Temmuz Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun

2024 Temmuz Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:23

Sıcak yaz aylarına girdik ve bu aylar içerisinde artık çok fazla oyun görememeye başladık. Temmuz ayı da bunlardan birisi ve heyecanla takip ettiğimiz bazı oyunlar piyasaya çıkacak olsa da oldukça sakin bir dönem bizleri karşılıyor diyebiliriz.

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1. FINAL FANTASY XIV: Dawntrail - 2 Temmuz

1. FINAL FANTASY XIV: Dawntrail - 2 Temmuz

FINAL FANTASY XIV Online'ın yeni bir genişleme paketi olan Dawntrail, oyunculara sıcak yaz aylarını canlı canlı sunmak için kolları sıvamış durumda. Masmavi deniz, keşfedilecek bir alan ve çok daha fazlası bu ek paket ile birlikte karşımıza çıkacak.

2. The First Descendant - 2 Temmuz

2. The First Descendant - 2 Temmuz

Oynaması ücretsiz olacak The First Descendant, arkadaşlarınız ile birlikte deneyimleyebileceğiniz ve aksiyonuyla ön plana çıkan bir oyun. Ayrıca Unreal Engine 5 motorundan aldığı görsel gücüyle de şaşırtmayı başarabiliyor.

3. Once Human - 10 Temmuz

3. Once Human - 10 Temmuz

Çok oyunculu bir aksiyon macera oyunu olan Once Human, aynı zamanda hayatta kalma ve açık dünya temellerini de içerisinde barındırıyor. Oldukça büyük bir harita içerisinde kaynak toplayacak, çeşitli yaratıklarla savaşacak ve dünyayı yeniden hayata döndürmek için çabalayacaksınız.

4. EvilVEvil - 16 Temmuz

4. EvilVEvil - 16 Temmuz

Çok oyunculu haritalarda rakiplerinize karşı üstünlük kurmaya çalışacağınız ve farklı oyun modlarıyla bezenen EvilVEvil, hızlı temposu ve bol aksiyonu ile karşımıza geliyor. Temelinde vampirlerin ve vampir yeteneklerinin ön planda olması da oyunu ilginç kılan sebeplerden bir tanesi.

5. Norland - 18 Temmuz

5. Norland - 18 Temmuz

Hem simülasyon hem de strateji severlerin yakından takip ettiği Norland, oyunculara Orta Çağ döneminde geçen siyasi, ticari ve dini çekişmelerin yer aldığı bir yapı sunacak. Entrikaların döndüğü ve hain planların yapıldığı bir simülasyon oyunu kulağa eğlenceli geliyor doğrusu.

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6. Metal Slug: Awakening - 18 Temmuz

6. Metal Slug: Awakening - 18 Temmuz

18 Temmuz gününde amma da çok oyun çıkıyormuş dedirten Metal Slug: Awakening, serinin orijinal izlenimine sadık kalıyor fakat günümüz oyun yapısıyla da birleştirmeyi ihmal etmiyor. Seri uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve şimdi tekrar ayaklanma zamanı geldi.

7. SCHiM - 18 Temmuz

7. SCHiM - 18 Temmuz

Oldukça ilginç bir konsepte ev sahipliği yapan SCHiM, Temmuz ayının en değişik oyunlarından bir tanesi. Gölgelerden gölgelere atlayarak ilerlediğiniz ve oldukça rahatlatıcı bir atmosfere sahip bu oyunu yakından takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

8. Flintlock: The Siege of Dawn - 18 Temmuz

8. Flintlock: The Siege of Dawn - 18 Temmuz

Ayın Souls-like yapımı ise Flintlock: The Siege of Dawn oluyor. Tanrıların ve silahların çarpıştığı bir macerayı bizlere sunmak isteyen bu yapım, aynı zamanda Sifu ve Pacific Drive gibi sevilen yapımlarda imzası bulunan Kepler Interactive'den geliyor.

9. F1 Manager 2024 - 23 Temmuz

9. F1 Manager 2024 - 23 Temmuz

Senelerdir karşımızda olan bir serinin yeni oyunu da bu ayın 23'ünde karşımıza çıkacak. F1 Manager 2024, daha gelişmiş görsellik ve yeni teknik detaylarıyla oyuncuların gönlünde taht kurmaya hazırlanmış gibi duruyor.

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