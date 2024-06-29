2024 Temmuz Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun
2024 Temmuz Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 9 Oyun
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1. FINAL FANTASY XIV: Dawntrail - 2 Temmuz
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2. The First Descendant - 2 Temmuz
3. Once Human - 10 Temmuz
4. EvilVEvil - 16 Temmuz
5. Norland - 18 Temmuz
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6. Metal Slug: Awakening - 18 Temmuz
7. SCHiM - 18 Temmuz
8. Flintlock: The Siege of Dawn - 18 Temmuz
9. F1 Manager 2024 - 23 Temmuz
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