2024'te Neler Satın Aldık? Google, Bu Yıl En Çok Aranan Ürünleri Açıkladı!
2024'te Neler Satın Aldık? Google, Bu Yıl En Çok Aranan Ürünleri Açıkladı!
2024 yılının sonlarına yaklaştık. Bir yıl boyunca neler yaptığımızı, neler araştırdığımızı da Google aracılığıyla görebiliyoruz. Google, 2024 yılının sonlarına doğru, bu yıl en çok aradığımız ürünlerin listesini yayınladı. 'Holiday 100' ismi verilen bu listede, 2024 yılının en çok aranan ürünler görülebiliyor.
Google'ın bu listesinde neredeyse her kategoriden, farklı farklı ürünler yer alıyor.
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Koca bir yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte, bir yılın trendleri de açıklanmaya başlandı.
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Eğer e-ticaret ile ilgileniyorsanız ya da trendleri yakından takip etmek istiyorsanız bu liste tam da size göre.
Ayrıca 2024 yılının en çok araştırılan ürünleri arasında da Hailey Bieber'ın yeni markası Rhode ve Kim Kardashian'ın markası Skims karşımıza çıkıyor.
Barbie film furyasının olduğu yaz aylarının ardından, Barbie oyuncaklarının yüzde 65 artış gösterdiği görülüyor. Ayrıca genel olarak baktığımızda "retro" tarzının ön plana çıktığını görmek mümkün.
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