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2024'te Neler Satın Aldık? Google, Bu Yıl En Çok Aranan Ürünleri Açıkladı!

2024'te Neler Satın Aldık? Google, Bu Yıl En Çok Aranan Ürünleri Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 15:25

2024 yılının sonlarına yaklaştık. Bir yıl boyunca neler yaptığımızı, neler araştırdığımızı da Google aracılığıyla görebiliyoruz. Google, 2024 yılının sonlarına doğru, bu yıl en çok aradığımız ürünlerin listesini yayınladı. 'Holiday 100' ismi verilen bu listede, 2024 yılının en çok aranan ürünler görülebiliyor.

Google'ın bu listesinde neredeyse her kategoriden, farklı farklı ürünler yer alıyor.

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Koca bir yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte, bir yılın trendleri de açıklanmaya başlandı.

Koca bir yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte, bir yılın trendleri de açıklanmaya başlandı.

Her yıl sonunda arama trendlerini açıklayan Google, 2024 yılını da boş geçmedi. Kasım ayının ortalarında bir açıklama yapan Google, ilk olarak 2024'te en çok aranan ürünleri duyurdu.

Eğer e-ticaret ile ilgileniyorsanız ya da trendleri yakından takip etmek istiyorsanız bu liste tam da size göre.

Eğer e-ticaret ile ilgileniyorsanız ya da trendleri yakından takip etmek istiyorsanız bu liste tam da size göre.

Holiday100 listesine girdiğiniz anda, en çok aranan ürünün bu senenin modası 'baggy jeans' olduğunu görüyorsunuz.

Aynı şekilde bu sene popülerliği artan balerin ayakkabıları da listede yerini alıyor.

Yılın en çok araştırılan tekonolojik ürünlerinden biri de Dyson marka saç şekillendiriciler.

Ayrıca 2024 yılının en çok araştırılan ürünleri arasında da Hailey Bieber'ın yeni markası Rhode ve Kim Kardashian'ın markası Skims karşımıza çıkıyor.

Ayrıca 2024 yılının en çok araştırılan ürünleri arasında da Hailey Bieber'ın yeni markası Rhode ve Kim Kardashian'ın markası Skims karşımıza çıkıyor.

Holiday100 ürün listesinde, kategori bazında incelemeler yapabiliyorsunuz. Elektronik kategorisinde, Google Piksel Buds Pro 2, plak çalarlar, Dyson Airwrap Complete gibi ürünler ön plana çıkıyor. Aynı şekilde  kablosuz şarj istasyonları ve taşınabilir hoparlörler de 2024 yılının popüler ürünleri arasında.

Barbie film furyasının olduğu yaz aylarının ardından, Barbie oyuncaklarının yüzde 65 artış gösterdiği görülüyor. Ayrıca genel olarak baktığımızda "retro" tarzının ön plana çıktığını görmek mümkün.

Barbie film furyasının olduğu yaz aylarının ardından, Barbie oyuncaklarının yüzde 65 artış gösterdiği görülüyor. Ayrıca genel olarak baktığımızda "retro" tarzının ön plana çıktığını görmek mümkün.

Şaşırtıcı ürünlerden bir tanesi de kaliteli bir uyku imkanı sunan 'beyaz gürültü' cihazları.

Google'ın en çok aranan ürünler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

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