2024'te Neler Satın Aldık? Google, Bu Yıl En Çok Aranan Ürünleri Açıkladı!

2024 yılının sonlarına yaklaştık. Bir yıl boyunca neler yaptığımızı, neler araştırdığımızı da Google aracılığıyla görebiliyoruz. Google, 2024 yılının sonlarına doğru, bu yıl en çok aradığımız ürünlerin listesini yayınladı. 'Holiday 100' ismi verilen bu listede, 2024 yılının en çok aranan ürünler görülebiliyor.

Google'ın bu listesinde neredeyse her kategoriden, farklı farklı ürünler yer alıyor.