2019 Yerel Seçimlerinde Neler Olmuştu? CHP'nin Zaferi, Kaybedilen Belediyeler ve Tekrarlanan İstanbul Seçimi…

Türkiye, yarın bir kez daha sandık başına gidecek ve 5 yıl süreyle yerel yöneticilerini seçecek. Seçim heyecanı herkesi sararken, son yerel seçimin yapıldığı 2019 yılında yaşanan ise akıllardaki yerini koruyor. İYİ Parti ve o zamanki adıyla HDP’nin desteklediği CHP adayları seçimde ciddi bir zafer elde etmiş, AK Parti uzun zaman sonra başta büyükşehirler olmak üzere birçok kenti kaybetmişti. Ayrıca İstanbul seçimleri tekrarlanmış ve Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimi de kazanmıştı.