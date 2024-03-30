2019 Yerel Seçimlerinde Neler Olmuştu? CHP'nin Zaferi, Kaybedilen Belediyeler ve Tekrarlanan İstanbul Seçimi…
2019 Yerel Seçimlerinde Neler Olmuştu? CHP'nin Zaferi, Kaybedilen Belediyeler ve Tekrarlanan İstanbul Seçimi…
Türkiye, yarın bir kez daha sandık başına gidecek ve 5 yıl süreyle yerel yöneticilerini seçecek. Seçim heyecanı herkesi sararken, son yerel seçimin yapıldığı 2019 yılında yaşanan ise akıllardaki yerini koruyor. İYİ Parti ve o zamanki adıyla HDP’nin desteklediği CHP adayları seçimde ciddi bir zafer elde etmiş, AK Parti uzun zaman sonra başta büyükşehirler olmak üzere birçok kenti kaybetmişti. Ayrıca İstanbul seçimleri tekrarlanmış ve Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimi de kazanmıştı.
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Yeni yılla birlikte başlayan partilerin seçim çalışmaları bugün sona erecek ve Türkiye yarın sandık başına gidecek.
Saat 08.00’de başlayacak oy verme işlemi akşam saat 17.00’de sona erecek, sonrasında yapılacak sayımla seçimlerde hangi adayların kazanacağı belli olacak.
Türkiye’de yapılan son yerel seçimlerde yaşananlar ise akıllardaki tazeliğini koruyor.
31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde Anadolu Ajansı ilk sonuçları açıkladığında, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki, oyların yüzde 82.03’ünü almış gözüküyordu.
Ancak sonrasında CHP’nin adayı Mansur Yavaş hızlı yükselmiş ve oyların da yüzde 50,93’ünü alarak Ankara’nın yeni belediye başkanı olmuştu.
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Aynı seçimde İstanbul’da yaşananlar ise Türkiye siyasi tarihinde unutulmazlar arasına girdi.
Anadolu Ajansı, İstanbul için ilk sonuçlarında CHP'li Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 41,97 ve AK Partili Binali Yıldırım yüzde 58,56ile başlatmıştı.
Sonrasında Binali Yıldırım’ın oyları gerilemiş ve Anadolu Ajansı veri akışını durdurmuştu. Bu sırada kameraların karşısında geçen Ekrem İmamoğlu, “kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem” diyerek Anadolu Ajansı ve YSK’yı doğru verileri paylaşmaya çağırmıştı.
Bu sırada Cumhur İttifakı liderleri Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli, seçimi Binali Yıldırım’ın kazandığına dair paylaşımlarda bulunmuştu. Aynı şekilde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimin galibinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söylemişti.
YSK sonuçları açıklamadan ve İstanbul’da CHP’nin oy deposu olarak görülen Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerin oyları sisteme girilmeden, Binali Yıldırım’ın seçimi kazandığına dair afişler İstanbul’a asılmaya başlanmıştı.
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Seçimi takip eden ertesi gün ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklama ile kendi ellerindeki verilere göre de İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurmuştu. Ancak Cumhur İttifakı, seçimde hile yapıldığı iddiasıyla seçimin gereksiz olması gerektiğini iddia etmiş ve iddialar YSK tarafından kabul edilmişti.
23 Haziran’da İstanbul halkı bir kez daha sandık başına gitmiş ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, oylarını artırarak yüzde 54,21’e yükseltmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.
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