Seçim Bilgeliği ve Tercihlerimiz Olanlara Etkisi

Biz eğer sadece öğrendiklerimizle değil de -ki bu da çok kıymetlidir- öğrendiğimiz ve bildiklerimiz ile yeniye yeniden başlayabiliyor; kalbimizin sesini duyarak, ezberleri bırakarak ve bilmemeyi seçerek yepyeni bir an içerisinde yepyeni bir hisle adım atmayı seçebiliyorsak işte o buluştuğumuz her ne ise bizi mutlu eder ve bize huzur verir.

Her birimizin kendimize göre kavramları olabilir. Şu iyidir, bu kötüdür, diyebiliriz; peki o şeye yeniden bakabiliyor muyuz? Ezberlediğimiz bir kavrama yeniden bakamıyorsak, onu yeniden ölçüp biçip değerlendiremiyorsak o zaman tekrardan bildiğimiz, korktuğumuz gibi durumlar meydana gelebilir.

Geçmişini, geçmişteki tüm seçimlerini; “ol”anı kucaklayamayan, o kucaklayamadığıyla tekrar karşılaşmak durumundadır.

Onun için yaşadığımız olayı, “ol”anı, bugüne kadarki seçimlerimizi kucaklayabilmemiz çok önemlidir; şimdiye kadar olan en iyisiydi ve en mükemmel şekliyle bizi buraya getirdi. Bu kabul, bizi içerideki sevgi kapısını açmaya götürecek ki bütün cennetimiz tam da bu kabulün içerisindedir.

Bütün seçimlerimizi ve seçimlerimizin sorumluluğunu kabul edebiliriz. Evet, buna ihtiyacımız vardı, şu ana kadar onun için bununla buluştuk ama şu anda yeni bir seçim yapabiliriz ve yaptığımız seçimle birey olarak kendi hayatımızı dönüştürebiliriz.

Ezberleri, rutinleri, alıştıklarımızı, alışkanlıklarımızı, kanılarımızı bırakarak kandırılmayı bırakabiliriz. Tam da burada, olmamız gereken yerde, hayata yeniden yepyeni bir bakış açısıyla bakarak, bize huzur verecek olan kaderi bir sözle, bir “ol” deyip seçerek, ‘ne olursa olsun’ demekten vazgeçerek, hayatımızın her bir anına bir tohum ekmenin sorumluluğuyla seçimimizi yapabiliriz. Severek, sevgi tohumu ekerek sevginin filizlenmesini seyredebiliriz.

Seçimlerimiz bize huzur versin, buluştuklarımız tat versin ve bu tatlar bizi O’na Yaradan’a götürsün. Özümüze buluşalım.

Sevgilerimle. Hoşça kalın.

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