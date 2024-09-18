2002 Yılından Bu Yana Rakıya Yüzde 11 Bin Zam Geldi!
2002 Yılından Bu Yana Rakıya Yüzde 11 Bin Zam Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alkollü içki fiyatlarına sık sık yapılan zamlar ülkenin önemli gündem maddelerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün söylediği sözler rakı fiyatlarındaki değişimi yeniden gündeme getirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana rakıya yüzde 11 binden fazla zam yapıldı. 2002'de 8 lira olan 70'lik rakının 2024 fiyatı 925 TL'yi buldu.
Peki, 22 yılda rakı fiyatları nasıl değişti?
2010 yılında 36 TL; 2011'de 45 TL...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
70'lik rakının 2024 fiyatı ise 925 TL oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın