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2002 Yılından Bu Yana Rakıya Yüzde 11 Bin Zam Geldi!

2002 Yılından Bu Yana Rakıya Yüzde 11 Bin Zam Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 12:59

İçki ve sigara fiyatları alınan yüksek ÖTV nedeniyle son yıllarda en çok zammın geldiği kalemler oldu. Verilere göre 2002 yılında iktidara gelen AKP ile birlikte rakıya günümüze kadar yüzde 11 bin zam geldi. İşte yıl yıl rakıda yaşanan o fiyat değişimi...

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Alkollü içki fiyatlarına sık sık yapılan zamlar ülkenin önemli gündem maddelerinden biri.

Alkollü içki fiyatlarına sık sık yapılan zamlar ülkenin önemli gündem maddelerinden biri.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün söylediği sözler rakı fiyatlarındaki değişimi yeniden gündeme getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün söylediği sözler rakı fiyatlarındaki değişimi yeniden gündeme getirdi.

CHP lideri Özgür Özel, dün Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada 'Cumhuriyet Halk Partisi gelince 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. Ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira olacak' dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana rakıya yüzde 11 binden fazla zam yapıldı. 2002'de 8 lira olan 70'lik rakının 2024 fiyatı 925 TL'yi buldu.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana rakıya yüzde 11 binden fazla zam yapıldı. 2002'de 8 lira olan 70'lik rakının 2024 fiyatı 925 TL'yi buldu.

Kaynak

Peki, 22 yılda rakı fiyatları nasıl değişti?

Peki, 22 yılda rakı fiyatları nasıl değişti?

22 yılda 70'lik rakı fiyatlarının değişimi;

  • 2002 8 TL 

  • 2003 13.75 TL

  • 2004 18.50 TL 

  • 2005 22.5 TL

  • 2006 24 TL

  • 2007 24 TL

  • 2008 27 TL

  • 2009 31 TL

2010 yılında 36 TL; 2011'de 45 TL...

2010 yılında 36 TL; 2011'de 45 TL...

  • 2012 51.5 TL

  • 2013 55 TL

  • 2014 57 TL

  • 2015 74 TL

  • 2016 78 TL

  • 2017 99 TL

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70'lik rakının 2024 fiyatı ise 925 TL oldu.

70'lik rakının 2024 fiyatı ise 925 TL oldu.

  • 2018 130 TL

  • 2019 152.50 TL

  • 2020 159.50 TL

  • 2021 175 TL

  • 2022 249 TL

  • 2023 569 TL

  • 2024 925 TL

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