2002 Yılından Bu Yana Rakıya Yüzde 11 Bin Zam Geldi!

CHP lideri Özgür Özel, dün Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada 'Cumhuriyet Halk Partisi gelince 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. Ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira olacak' dedi.