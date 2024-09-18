Isınmak Lüks Oldu: Sobaya da Zam Geldi!
Isınmak Lüks Oldu: Sobaya da Zam Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlar her güne yeni bir zam haberiyle uyanıyor. Gıdadan giysiye sudan doğal gaza her kalemde yapılan zamların ardından vatandaşın şimdiki telaşı ise yaklaşan kışı nasıl atlatacağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok vatandaş doğal gaz zamlarının ardından daha uygun bir alternatif olarak sobalara yöneldi. Ancak sobalara da yeni bir zam geldi.
Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre sobaların en düşük fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar ulaşıyor.
Ancak zam sadece sobayla sınırlı değil. Odunun ton fiyatı geçen sene 3 bin lirayken bu yıl 6 bin lira oldu.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaş için ısınmanın lüks hale geldiğini belirtti. Başevirgen, "“Karnını doyurmaktan bile tasarruf eden vatandaşlar, yaklaşan kışı da kara kara düşünüyor. Çuvaldaki kömür ise geçen yıl 70 lirayken bu yıl 100 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın