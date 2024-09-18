Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Isınmak Lüks Oldu: Sobaya da Zam Geldi!

Isınmak Lüks Oldu: Sobaya da Zam Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 12:08

A'dan Z'ye her kaleme yapılan zamlara bir yenisi eklendi.  Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre doğal gaz artık zamlarla birlikte cep yakarken odun, kömürün ardından bir zam da sobaya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vatandaşlar her güne yeni bir zam haberiyle uyanıyor. Gıdadan giysiye sudan doğal gaza her kalemde yapılan zamların ardından vatandaşın şimdiki telaşı ise yaklaşan kışı nasıl atlatacağı oldu.

Vatandaşlar her güne yeni bir zam haberiyle uyanıyor. Gıdadan giysiye sudan doğal gaza her kalemde yapılan zamların ardından vatandaşın şimdiki telaşı ise yaklaşan kışı nasıl atlatacağı oldu.

Kış yaklaşırken yaklaşık 1 ay önce doğal gaza yeni bir zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapılmıştı.

Pek çok vatandaş doğal gaz zamlarının ardından daha uygun bir alternatif olarak sobalara yöneldi. Ancak sobalara da yeni bir zam geldi.

Pek çok vatandaş doğal gaz zamlarının ardından daha uygun bir alternatif olarak sobalara yöneldi. Ancak sobalara da yeni bir zam geldi.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre sobaların en düşük fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar ulaşıyor.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre sobaların en düşük fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar ulaşıyor.

Kaynak

Ancak zam sadece sobayla sınırlı değil. Odunun ton fiyatı geçen sene 3 bin lirayken bu yıl 6 bin lira oldu.

Ancak zam sadece sobayla sınırlı değil. Odunun ton fiyatı geçen sene 3 bin lirayken bu yıl 6 bin lira oldu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaş için ısınmanın lüks hale geldiğini belirtti. Başevirgen, "“Karnını doyurmaktan bile tasarruf eden vatandaşlar, yaklaşan kışı da kara kara düşünüyor. Çuvaldaki kömür ise geçen yıl 70 lirayken bu yıl 100 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaş için ısınmanın lüks hale geldiğini belirtti. Başevirgen, "“Karnını doyurmaktan bile tasarruf eden vatandaşlar, yaklaşan kışı da kara kara düşünüyor. Çuvaldaki kömür ise geçen yıl 70 lirayken bu yıl 100 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın