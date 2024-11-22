2 Yaşındaki Bebek Zehirlenme Nedeniyle Ölmüştü: Tutuklu Bulunan Annenin Korkunç İfadeleri Ortaya Çıktı
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2 Yaşındaki Bebek Zehirlenme Nedeniyle Ölmüştü: Tutuklu Bulunan Annenin Korkunç İfadeleri Ortaya Çıktı
İstanbul’da 2 yaşındaki Yunus Emre Ç. isimli bebek, kimyasal zehirlenme nedeniyle yaklaşık 2 ay tedavi gördükten sonra hayatını kaybetmişti. Talihsiz bebeğin annesi olay sonrasında tutuklanmış ve evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğinin biberonuna tiner koyduğunu itiraf etmişti. Annenin polise verdiği ifade ise kan dondurdu. Anne Dilek Ç., bebeği için yaptığı çorbaya da çamaşır suyu koyduğunu söyledi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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İstanbul Fatih’te yaşanan ve 2 yaşındaki Yunus Emre isimli bebeğin hayatını kaybettiği olay tüm herkesin kanını dondurmuştu.
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Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, bebeğini öldürdüğü için tutuklanan annenin yeni ifadesi ortaya çıktı.
Anne Dilek Ç., polisteki sorgusunda daha önce bebeği için yaptığı çorbanın içine çamaşır suyu kattığını itiraf etti.
2 yaşındaki talihsiz bebeğin ölmesi sonrasında anne tutuklanmış, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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