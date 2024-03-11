2 Salata 1 Çorbaya 521 TL Ödenmesine İsyan Eden Motokurye: '7 Saattir Çalışıyorum 662 TL Kazandım'

Motokurye olarak çalışan bir adam, götürdüğü siparişe isyan etti. O adam 2 salata 1 çorbaya 521 TL isteyen işletmeye de ödeyen kişiye de isyan etti.
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Yeme-içme dahil tüm masraflarının kendisine ait olduğunu belirten adam, 4 derece havada 7 saat çalışarak 662 TL kazandığını söyledi.
Onca saat çalışıp 662 TL kazanan ve Bağkur, yakıt, motosiklet, yeme-içme her şeyin kendisine ait olduğunu belirten motokurye, 2 salata 1 çorbaya 521 TL ödenmesine tepki gösterdi.
İşte o anlar: 👇
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Yıllarca anlatmaya çalıştık ama anlayan olmadı. Yapacak bir şey yok başa gelen çekilir. Biz istedik böyle yönetilmeyi.
Durmak yok yola devam..
herşey çılgın ötesi pahalı ve insanlar normalleştirmeye başladı. işin ucu çoook saçma yerlere varacak.