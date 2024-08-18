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2 Metre 11 Santim Boyundaki Basketbolcu Kemal Canbolat Uçak Yolculuğu Sırasında Yaşadıklarını Gösterdi

2 Metre 11 Santim Boyundaki Basketbolcu Kemal Canbolat Uçak Yolculuğu Sırasında Yaşadıklarını Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 15:12 Son Güncelleme: 18.08.2024 - 15:41

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Uzun boylu olmak pek çok kişinin özendiği bir şey olsa da bazı zorlukları var. Özellikle yolculuk, toplu taşıma gibi basit eylemler kabusa dönüşebiliyor.

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2 metre 11 santim boyu olan basketbolcu Kemal Canbolat, uçak yolculuğu sırasında yaşadıklarını gösterdiği bir video çekti.

2 metre 11 santim boyu olan basketbolcu Kemal Canbolat, uçak yolculuğu sırasında yaşadıklarını gösterdiği bir video çekti.

Sıradan bir uçak yolculuğunun ne kadar zor olabileceğini gösterdiği o video sosyal medyada viral oldu.

Sıradan bir uçak yolculuğunun ne kadar zor olabileceğini gösterdiği o video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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