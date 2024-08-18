2 Metre 11 Santim Boyundaki Basketbolcu Kemal Canbolat Uçak Yolculuğu Sırasında Yaşadıklarını Gösterdi

Uzun boylu olmak pek çok kişinin özendiği bir şey olsa da bazı zorlukları var. Özellikle yolculuk, toplu taşıma gibi basit eylemler kabusa dönüşebiliyor.
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2 metre 11 santim boyu olan basketbolcu Kemal Canbolat, uçak yolculuğu sırasında yaşadıklarını gösterdiği bir video çekti.
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Sıradan bir uçak yolculuğunun ne kadar zor olabileceğini gösterdiği o video sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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