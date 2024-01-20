2 İçecek İçin Tomar Tomar Para Veren Suriyeli Kadınlar, Suriye Lirası'nın Değersizliğine Dikkat Çektiler

Suriye'de yaşayan Shahed isimli bir kadın, arkadaşlarıyla çıktığı bir mekanda 2 adet içecek karşılığında verdikleri parayı paylaştı.
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2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle zaman içerisinde oldukça değersizleşen para birimleri ile harcama yapmak istediklerinde tomar tomar vermeleri gereken Suriyeli kadınlar, o duruma dikkat çekmek için yaptıkları paylaşımla viral oldular.
Para birimlerinin değersizliği nedeniyle herhangi bir şey alırken dahi tomar tomar para vermeleri gereken Suriyeli kadınlar, o anlarını ise 2 içeceğin parasını saymak için 1 saat bekletiyorlar diyerek paylaştı.
İşte viral olan o görüntüler: 👇
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Aynı Türkiye. Dün 4 tane araç lastiği aldım 2 deste para verdim. AB Parası ile 6 tane banknot.Ak parti bizi tamamen ortadoğu bataklığına soktu.
2030 orospu cocuklarının hayalindeki Türkiye. Hayal ettikleri Anadolu İslam Devletinin gelecekteki hali. Sizin ben ananızı sikiyim orospu cocukları
şuursuzları böyle haberlerde pek göremezsiniz. utanç bariyerini kırdıkları için gözlerini rezil ve kepazeliğe diktiler onu da geçtiler gidecek bir yer kalmadı
Gün içinde Ekrem İmamoğlu ve seçimle ilgili bir içerik açılırsa orada görürüz hepsini.