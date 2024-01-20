2 İçecek İçin Tomar Tomar Para Veren Suriyeli Kadınlar, Suriye Lirası'nın Değersizliğine Dikkat Çektiler

Bir Çıplak Vatandaş Vakası Daha! Isparta Sokaklarında Kıyafetsiz Gezen Bir Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

Bir Seçil Erzan Vakası Daha! 5 Milyonluk Vurgun: 5 Kişi Yakalandı

Alkol İkramından Yararlanmak İçin Sahte Evlilik Teklifi Ederek Uçaktaki Tüm Kabin Memurlarını Kandıran İkili

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Neden Etimesgut'tan Aday Olduğunu ve Siyasete Girme Fikrini İlk Kez Açıkladı