19 Mayıs Neden Gençlik ve Spor Bayramı Olarak Kutlanıyor?
19 Mayıs yaklaştıkça her yerde aynı coşkuyu görüyoruz. Bayraklar asılıyor, stadyumlar doluyor, marşlar yankılanıyor. Ama bir yandan da akıllarda hep aynı soru var. Bu özel gün neden Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor? Cevabı için kısa bir tarih yolculuğuna çıkmamız gerek! Gelin bakalım 💫
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Bir Yolculukla Başlayan Kurtuluş
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19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği önemin en büyük göstergesi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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