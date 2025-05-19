19 Mayıs Neden Gençlik ve Spor Bayramı Olarak Kutlanıyor?

Cumhuriyetin ilk yıllarında ihmal edilmiş spor faaliyetleri tekrar canlandırıldı. “Talebe Bayramı Hakkında Talimatname” ile kutlamaların spor temalı olması teşvik edildi. “İdman Bayramı” ismiyle başlayan bu etkinlikler öğretmen okulları, liseler ve ortaokullar arasında yapılan müsabakalarla genişledi. 1928 yılında Ankara’da 600 öğrencinin katılımıyla ilk büyük beden eğitimi gösterisi gerçekleşti.

19 Mayıs 1937’de yapılan gösteriler Atatürk’ü çok etkiledi. Dönemin İçişleri Bakanı’na çektiği telgrafta bu günün Türk gençliğine ve sporuna adanmasını, her yıl kutlanmasını ve Ankara Stadyumu’nun adının '19 Mayıs Stadyumu' olarak değiştirilmesini önerdi. Bu teklif büyük bir heyecanla kabul edildi ve 19 Mayıs artık sadece bir anma günü değil, gençliğe duyulan güvenin sembolü oldu.