17 Ağustos 99 Depremini Çocukken Yaşayan Bir Kişinin Paylaşımı: 16 Ağustos Hayatımın En Güzel Günüydü
17 Ağustos 99 Depremini Çocukken Yaşayan Bir Kişinin Paylaşımı: 16 Ağustos Hayatımın En Güzel Günüydü
17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. 45 saniye süren deprem, Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş, 17.840 vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti.
99 depreminin 25. yılında, o anları henüz çocukken yaşayan bir vatandaşımızdan oldukça anlamlı bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de korkunç bir geceye uyandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova'da hissedilen deprem, büyük bir hasara neden oldu.
99 depremini çocukken yaşayan bir vatandaşımız, deprem anısını anlatarak yüreklerimizi burktu.
"O günün gecesinde ise ne çok istediğim bilgisayarım, ne çok sevdiğim arkadaşlarım ne de evlerimiz yoktu artık.
"Yalova’da sadece ceza aldığını bilenen tek kişi Veli Göçer oldu. 18 yıl 9 ay hapise mahkum edildi. Sadece 7.5 yıl hapiste kaldı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
maalesef öbür dünya diye kendinizi kandırdıkça, bu dünyada suçlular sizin cennet hayallerinizi yaşamaya devam edecekler.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.