17 Ağustos 99 Depremini Çocukken Yaşayan Bir Kişinin Paylaşımı: 16 Ağustos Hayatımın En Güzel Günüydü

'Hiçbir şeyin bu ülkede değişmemesine, aradan geçen onca yıla rağmen daha da acınısı halkça yaşamış olmamıza, geride kalan insanların bu acıyla yaşamaya mahkum edilmesine ve bundan zerre sorumluluk duymayarak halkını yapayalnız ve çaresiz bırakmış bu devlete hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim ve hiçbir zaman barışmayacağım.'