Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
17 Ağustos 99 Depremini Çocukken Yaşayan Bir Kişinin Paylaşımı: 16 Ağustos Hayatımın En Güzel Günüydü

17 Ağustos 99 Depremini Çocukken Yaşayan Bir Kişinin Paylaşımı: 16 Ağustos Hayatımın En Güzel Günüydü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 13:02

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. 45 saniye süren deprem, Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş, 17.840 vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti. 

99 depreminin 25. yılında, o anları henüz çocukken yaşayan bir vatandaşımızdan oldukça anlamlı bir paylaşım geldi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye, 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de korkunç bir geceye uyandı.

Türkiye, 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de korkunç bir geceye uyandı.

Tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşayan Türkiye, merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Sarsıntı tam 45 saniye sürmüştü.

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova'da hissedilen deprem, büyük bir hasara neden oldu.

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova'da hissedilen deprem, büyük bir hasara neden oldu.

Binlerce bina yıkılırken uykularında olan vatandaşlarımız, enkaz altında kalarak can verdi. O acı dolu günlerin üzerinden 25 yıl geçti geçmesine ama, neler öğrendiğimiz hala muallak.

99 depremini çocukken yaşayan bir vatandaşımız, deprem anısını anlatarak yüreklerimizi burktu.

99 depremini çocukken yaşayan bir vatandaşımız, deprem anısını anlatarak yüreklerimizi burktu.
twitter.com

13 Ağustos'da doğum günü olan çocuk, yıllardır hayali olan oyuncağa ve bilgisayara kavuşmuştu. 16 Ağustos'da ise en yakın arkadaşları evlerine gelmiş, beraber hediyelerinin keyfini sürmüşlerdi.

"O günün gecesinde ise ne çok istediğim bilgisayarım, ne çok sevdiğim arkadaşlarım ne de evlerimiz yoktu artık.

"O günün gecesinde ise ne çok istediğim bilgisayarım, ne çok sevdiğim arkadaşlarım ne de evlerimiz yoktu artık.

'Hiçbir şeyin bu ülkede değişmemesine, aradan geçen onca yıla rağmen daha da acınısı halkça yaşamış olmamıza, geride kalan insanların bu acıyla yaşamaya mahkum edilmesine ve bundan zerre sorumluluk duymayarak halkını yapayalnız ve çaresiz bırakmış bu devlete hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim ve hiçbir zaman barışmayacağım.'

"Yalova’da sadece ceza aldığını bilenen tek kişi Veli Göçer oldu. 18 yıl 9 ay hapise mahkum edildi. Sadece 7.5 yıl hapiste kaldı."

"Yalova’da sadece ceza aldığını bilenen tek kişi Veli Göçer oldu. 18 yıl 9 ay hapise mahkum edildi. Sadece 7.5 yıl hapiste kaldı."

'Tahliye edildikten kısa bir süre sonra adını ve ismini değiştirerek tekrardan inşaat sektöründe devam etti. Veli Göçer’in yaptığı Çınarcık’daki evlerin hepsi yıkıldı. O yıkılan evlerde ömrümüz boyunca unutamayacağımız travmalarımızla yaşamaya devam ediyoruz. Aynı acılar ile sınanmadan ölmeyin tek dileğim bu.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ken takabayashi

maalesef öbür dünya diye kendinizi kandırdıkça, bu dünyada suçlular sizin cennet hayallerinizi yaşamaya devam edecekler.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.