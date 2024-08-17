Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Oğuzhan Uğur, Üzerinden 25 Yıl Geçen 99 Depremini Acı Gerçekleri Hatırlatarak Andı

Oğuzhan Uğur, Üzerinden 25 Yıl Geçen 99 Depremini Acı Gerçekleri Hatırlatarak Andı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 08:47

17 Ağustos 1999...Üzerinden tam 25 yıl geçti. Gölcük'te meydana gelen deprem, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birisi olarak tarihe geçmişti. 45 saniye süren depremde 17.840 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 

Oğuzhan Uğur, 99 depremini acı gerçekleri gözler önüne sererek andı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

17 Ağustos 1999, saat gece 03.02'de Türkiyenin kuzeybatısı büyük bir sarsıntıyla uyanmıştı.

17 Ağustos 1999, saat gece 03.02'de Türkiyenin kuzeybatısı büyük bir sarsıntıyla uyanmıştı.

Resmi rakamlara göre Gölcük'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde  17.840 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem, KocaeliYalovaSakaryaİstanbul ve Düzce'de hissedilmiş, büyük bir hasara neden olmuştu.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden birisi olarak tarihe geçen Gölcük Depremi'nin üzerinden tam 25 yıl geçti.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden birisi olarak tarihe geçen Gölcük Depremi'nin üzerinden tam 25 yıl geçti.

Bizler her yıl 'unutmadık' desek de neyi unuttuk, neyi unutmadık tartışılır. Hatalarımızdan ne kadar ders çıkardık, depreme ne kadar hazırlıklıyız? Depremde binlerce canın gitmesine sebep olan müteahhitler nerede?

99 depremini yaptığı paylaşımla anan Oğuzhan Uğur da depremin acı gerçeklerini bir kez daha yüzümüze çarptı.

99 depremini yaptığı paylaşımla anan Oğuzhan Uğur da depremin acı gerçeklerini bir kez daha yüzümüze çarptı.

"25 yıl önce bugün depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik" diye sözlerine başlayan Oğuzhan Uğur, depremin ardından yaşananları hatırlattı.

"25 yıl önce bugün depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik" diye sözlerine başlayan Oğuzhan Uğur, depremin ardından yaşananları hatırlattı.
twitter.com

'...halk bilinçleniyor, hesap soruyor, ders alıyor derken henüz enkazlar kaldırılmadan bazılarının diskolarda köpük partisi yapması eleştirilmeye başlandı, konu yön değiştirdi.'

"Sonra hangi sanatçı ne yardım yaptı o tartışıldı, konu magazinleştirildi."

"Sonra hangi sanatçı ne yardım yaptı o tartışıldı, konu magazinleştirildi."

Derken a partisi b partisinin yolladığı yardım kamyonlarını engelledi, konu siyasete geçiş yaptı, sonra birkaç müteahhit tutuklanınca (şu an çoğu serbest) çoğu insanın gazı alındı ve bizler dönemin itibar edilen bilirkişisi rahmetli bilim insanı Ahmet Mete Işıkara’yı en seksi erkek seçtik ve konuyu kapattık.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Ne alınan bir ders, ne de sorulan hesaplar kaldı. Sadece o günü anmak için kurulan süslü ve edebi cümlelerimiz var şimdi. Şubat ayında Şubat depremi için yazacağımız beyitlerin az daha eskisi, fazlaca benzeri"

"Ne alınan bir ders, ne de sorulan hesaplar kaldı. Sadece o günü anmak için kurulan süslü ve edebi cümlelerimiz var şimdi. Şubat ayında Şubat depremi için yazacağımız beyitlerin az daha eskisi, fazlaca benzeri"

18 bin can kaybı, onbinlerce yaralı, yüzbinlerce duygusal yıkım ders almamıza yetmedi. 50 bin can daha kaybettik sonra, sizce bu sefer yetecek mi?

"25 yıl önce bugün, ‘SESİMİ DUYAN VAR MI?’ sorusuyla tanıştı Türkiye, cevabını bile bile… Yok."

"25 yıl önce bugün, ‘SESİMİ DUYAN VAR MI?’ sorusuyla tanıştı Türkiye, cevabını bile bile… Yok."

👇🏻

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın