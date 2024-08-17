Oğuzhan Uğur, Üzerinden 25 Yıl Geçen 99 Depremini Acı Gerçekleri Hatırlatarak Andı
Oğuzhan Uğur, Üzerinden 25 Yıl Geçen 99 Depremini Acı Gerçekleri Hatırlatarak Andı
17 Ağustos 1999...Üzerinden tam 25 yıl geçti. Gölcük'te meydana gelen deprem, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birisi olarak tarihe geçmişti. 45 saniye süren depremde 17.840 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Oğuzhan Uğur, 99 depremini acı gerçekleri gözler önüne sererek andı.
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17 Ağustos 1999, saat gece 03.02'de Türkiyenin kuzeybatısı büyük bir sarsıntıyla uyanmıştı.
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Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden birisi olarak tarihe geçen Gölcük Depremi'nin üzerinden tam 25 yıl geçti.
99 depremini yaptığı paylaşımla anan Oğuzhan Uğur da depremin acı gerçeklerini bir kez daha yüzümüze çarptı.
"25 yıl önce bugün depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik" diye sözlerine başlayan Oğuzhan Uğur, depremin ardından yaşananları hatırlattı.
"Sonra hangi sanatçı ne yardım yaptı o tartışıldı, konu magazinleştirildi."
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"Ne alınan bir ders, ne de sorulan hesaplar kaldı. Sadece o günü anmak için kurulan süslü ve edebi cümlelerimiz var şimdi. Şubat ayında Şubat depremi için yazacağımız beyitlerin az daha eskisi, fazlaca benzeri"
"25 yıl önce bugün, ‘SESİMİ DUYAN VAR MI?’ sorusuyla tanıştı Türkiye, cevabını bile bile… Yok."
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