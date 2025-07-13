onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İstabul, Ankara, İzmir Ulaşım Bedava mı?

15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İstabul, Ankara, İzmir Ulaşım Bedava mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 16:21

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli günlerden biri ilan edilmiştir. Her sene 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılır. Bu sene de yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Ayrıca resmi tatil olması nedeniyle kurumlar da kapalı olacak.

Peki 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? İBB Meclisi son kararı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Temmuz İstanbul Toplu Ulaşım Ücretsiz mi?

15 Temmuz İstanbul Toplu Ulaşım Ücretsiz mi?

15 Temmuz, ülkemizde resmi tatil günleri arasında yer alır. Bu sene de 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

2019 yılından bu yana İstanbul genelinde milli ve dini bayramlar ile resmi günlerde toplu ulaşım ücretsiz hizmet veriyor. 

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüsmetro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında bu hizmetten faydalanılabilir.

İzmir ve Ankara'da Toplu Taşıma Bedava mı? (15 Temmuz 2025)

İzmir ve Ankara'da Toplu Taşıma Bedava mı? (15 Temmuz 2025)

15 Temmuz'da İzmir ve Ankara'da da bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşım araçları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın