15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İstabul, Ankara, İzmir Ulaşım Bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli günlerden biri ilan edilmiştir. Her sene 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılır. Bu sene de yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Ayrıca resmi tatil olması nedeniyle kurumlar da kapalı olacak.
Peki 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? İBB Meclisi son kararı açıkladı.
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15 Temmuz İstanbul Toplu Ulaşım Ücretsiz mi?
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İzmir ve Ankara'da Toplu Taşıma Bedava mı? (15 Temmuz 2025)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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