13 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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İstanbul'a döner dönmez soluğu Cem Yılmaz'ın yanında almaya karar veren Megastar'ımız Tarkan, beraber geçirdikleri günden pozlarını paylaştı. Yılda bir gerçekleşen ünlü tutulmasına sevinip, ikisini beraber görünce pamuk gibi olduk orası net. Fakat yoksayılamayacak kadar dikkat çeken bir detay vardı. Tarkan'ı Seda Sayanvari filtrelerle görmeye alışıktık da Cem Yılmaz'ı da filtre işine alet etmesini beklemiyorduk! Gelin, ikilinin filtreye batmış pozuna ve bu ikonik "reunion"a beraber bakalım.
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Dolandırıcılık suçuyla cezaevine giren Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tahliyesi tartışma konusu olmuştu. Çıktıktan sonra eski hayatlarına kısa sürede dönen kardeşler kaos dolu olaylarla gündemden düşmemişti. Adeta 'Ne yapsak da gündemde kalsak?' dercesine hareketler sergilemişlerdi. Hatta bir ara Bahar'ın ablasının ihanetine uğradığı iddiası vardı. Tüm iddialara sessiz kalıp kayıplara karışan Nihal Candan'sa çocuk tiyatrosuyla sahnelerde göründü.
Eda Ece geçtiğimiz nisan ayında kucağına aldığı kızı Mina İpek'le yaptığı paylaşımlarla gözlerimizden kalpler çıkarmaya devam ediyor. Şimdilerde kendi kurduğu markasıyla ilgilenen ünlü oyuncu bir yandan da kızıyla eğlenceli vakit geçiyor. Sosyal medyadan o keyifli anları da paylaşan Ece büyük beğeni topluyor. Sempatik oyuncu bu kez de sevimki kızının "Eda" diye seslendiği anları paylaştı. Gizli çekimle kızını kayda alan Eda Ece'nin paylaşımı kalpleri de yumuşacık yaptı.
Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü "24/7" şarkısıyla tüm müzik listelerini sallayan Alizade, hem paylaşımları hem açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü rapçinin bir dönem Ezhel ile aşk yaşadığı konuşulmuş, Ezhel'in annesinin Alizade'ye tepkisi ise gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı. Ezhel'i unutan Alizade nihayet bulduğu yeni aşkını cümle aleme duyurdu!
Hayatımıza kalplere dokunan sesi ve ağızlara takılan şarkılarıyla giren Mert Demir günümüzün sevilen sanatçılarından biri. Şu sıralar aşk hayatıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Mert Demir'in adını Serenay Sarıkaya'yla devam ettirdikleri ilişkiyle sık sık duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini gözler önünde yaşama kararı alan ikili ise bu birliktelikle dillere düşmeyi başarıyor. Mert Demir şimdi de Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla goygoyculara malzeme çıkarttı! Gelin Mert Demir'in o pozu kime benzetilmiş birlikte bakalım 👇
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Icardi'den ayrılan Wanda Nara tepkilerin odağı olmaya devam ederken sosyal medya hesabından yeni sevilisiyle paylaşımlarına devam ediyordu. Hareketleriyle magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Nara'nın hamleleri ise bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dijital platformdaki yarışmada sunuculuk yaptığını açıklayan isim geri döndüğü Arjantin'de televizyon ekranlarının da baş kahramanı olmayı sürdürüyor. Rapçi sevgilisi L-Gante ile bir programa konuk olan Wanda Nara şimdi de yeni aşkının gözleri önünde bir başkasıyla öpüşmesini izledi! Ne yaparsa yapsın artık şaşırmayız diye düşündüğümüz Wanda Nara ne yaptı ne etti yine ağızları açık bırakmayı başardı. Gelin o anlara birlikte bakalım 👇
Şimdi büyük bir star olan Hande Yener, zamanında oldukça taşlı ve engebeli yollardan geçerek bugünlere geldi. Yıllar önce, şimdi ve bundan yıllar sonra dillere pelesenk olacak şarkılara imza atan kıymetli şarkıcının 17 yaşında yaptığı evlilik ve aynı sene doğan kıymetli oğlu Çağın'la annelik anıları hep sisli bir gizem olarak kaldı. Şimdilerde oğluyla abla kardeş gibi gözüken ve şahane de bir bağa sahip olan Hande Yener, Özlem Gürses'in "Bana Baştan Anlat" programına konuk oldu ve doğum anını da ilk kez paylaştı. Biz de kısaca Hande Yener'in geçmişine dönüp hikayesini anlatalım, sonra da oğluyla tanıştığı ilk günü beraber dinleyelim dedik! Hazırsanız başlıyoruz.
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