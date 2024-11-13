17 Yaşında Anne Olan Hande Yener'in Travmatik Doğum Hikayesi Kalbinizi Acıtacak!

Şimdi büyük bir star olan Hande Yener, zamanında oldukça taşlı ve engebeli yollardan geçerek bugünlere geldi. Yıllar önce, şimdi ve bundan yıllar sonra dillere pelesenk olacak şarkılara imza atan kıymetli şarkıcının 17 yaşında yaptığı evlilik ve aynı sene doğan kıymetli oğlu Çağın'la annelik anıları hep sisli bir gizem olarak kaldı.

Şimdilerde oğluyla abla kardeş gibi gözüken ve şahane de bir bağa sahip olan Hande Yener, Özlem Gürses'in 'Bana Baştan Anlat' programına konuk oldu ve doğum anını da ilk kez paylaştı.

Biz de kısaca Hande Yener'in geçmişine dönüp hikayesini anlatalım, sonra da oğluyla tanıştığı ilk günü beraber dinleyelim dedik! Hazırsanız başlıyoruz.