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Oğuzhan Uğur'la Verdiği Pozla Goygoy Severlerin Diline Düşen Mert Demir Bakın Kime Benzetildi!

Oğuzhan Uğur'la Verdiği Pozla Goygoy Severlerin Diline Düşen Mert Demir Bakın Kime Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2024 - 22:18

Hayatımıza kalplere dokunan sesi ve ağızlara takılan şarkılarıyla giren Mert Demir günümüzün sevilen sanatçılarından biri. Şu sıralar aşk hayatıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Mert Demir'in adını Serenay Sarıkaya'yla devam ettirdikleri ilişkiyle sık sık duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini gözler önünde yaşama kararı alan ikili ise bu birliktelikle dillere düşmeyi başarıyor. Mert Demir şimdi de Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla goygoyculara malzeme çıkarttı! Gelin Mert Demir'in o pozu kime benzetilmiş birlikte bakalım 👇

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Sahneleriyle, sesiyle ve içimizi kanatan şarkılarıyla son dönemde müzik dünyasında adını duyuran isimlerden biri de Mert Demir oluyor bildiğiniz gibi.

Sahneleriyle, sesiyle ve içimizi kanatan şarkılarıyla son dönemde müzik dünyasında adını duyuran isimlerden biri de Mert Demir oluyor bildiğiniz gibi.

Şarkıları kadar aşk hayatıyla da bir hayli gündem olan Mert Demir'in adı son zamanlarda güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yla anılıyor.

Şarkıları kadar aşk hayatıyla da bir hayli gündem olan Mert Demir'in adı son zamanlarda güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yla anılıyor.

İlişkilerinin ilk anından beri pek gerçekçi bulunmayan bu ikili ise birlikteliklerini iyice gözler önünde yaşamaya başladı. Hem Sarıkaya hem Demir sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya son hızda devam ediyor.

İlişkilerinin ilk anından beri pek gerçekçi bulunmayan bu ikili ise birlikteliklerini iyice gözler önünde yaşamaya başladı. Hem Sarıkaya hem Demir sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya son hızda devam ediyor.

Haliyle sosyal medyanın ana konularından biri haline gelen Mert Demir de zaman zaman pozlarıyla, tarzıyla ve paylaşımlarıyla goygoy severlerin eline düşüyor.

Haliyle sosyal medyanın ana konularından biri haline gelen Mert Demir de zaman zaman pozlarıyla, tarzıyla ve paylaşımlarıyla goygoy severlerin eline düşüyor.

Gelelim asıl konumuza... Geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla olay olan Mert Demir yine goygoyculara malzeme çıkarttı.

Gelelim asıl konumuza... Geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla olay olan Mert Demir yine goygoyculara malzeme çıkarttı.
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Mert Demir sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli'ye benzetildi!

Mert Demir sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli'ye benzetildi!
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