Oğuzhan Uğur'la Verdiği Pozla Goygoy Severlerin Diline Düşen Mert Demir Bakın Kime Benzetildi!
Oğuzhan Uğur'la Verdiği Pozla Goygoy Severlerin Diline Düşen Mert Demir Bakın Kime Benzetildi!
Hayatımıza kalplere dokunan sesi ve ağızlara takılan şarkılarıyla giren Mert Demir günümüzün sevilen sanatçılarından biri. Şu sıralar aşk hayatıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Mert Demir'in adını Serenay Sarıkaya'yla devam ettirdikleri ilişkiyle sık sık duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini gözler önünde yaşama kararı alan ikili ise bu birliktelikle dillere düşmeyi başarıyor. Mert Demir şimdi de Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla goygoyculara malzeme çıkarttı! Gelin Mert Demir'in o pozu kime benzetilmiş birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahneleriyle, sesiyle ve içimizi kanatan şarkılarıyla son dönemde müzik dünyasında adını duyuran isimlerden biri de Mert Demir oluyor bildiğiniz gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıları kadar aşk hayatıyla da bir hayli gündem olan Mert Demir'in adı son zamanlarda güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yla anılıyor.
İlişkilerinin ilk anından beri pek gerçekçi bulunmayan bu ikili ise birlikteliklerini iyice gözler önünde yaşamaya başladı. Hem Sarıkaya hem Demir sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapmaya son hızda devam ediyor.
Haliyle sosyal medyanın ana konularından biri haline gelen Mert Demir de zaman zaman pozlarıyla, tarzıyla ve paylaşımlarıyla goygoy severlerin eline düşüyor.
Gelelim asıl konumuza... Geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla olay olan Mert Demir yine goygoyculara malzeme çıkarttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Demir sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli'ye benzetildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın