Oğuzhan Uğur'la Verdiği Pozla Goygoy Severlerin Diline Düşen Mert Demir Bakın Kime Benzetildi!

Hayatımıza kalplere dokunan sesi ve ağızlara takılan şarkılarıyla giren Mert Demir günümüzün sevilen sanatçılarından biri. Şu sıralar aşk hayatıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Mert Demir'in adını Serenay Sarıkaya'yla devam ettirdikleri ilişkiyle sık sık duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini gözler önünde yaşama kararı alan ikili ise bu birliktelikle dillere düşmeyi başarıyor. Mert Demir şimdi de Oğuzhan Uğur'la verdiği pozla goygoyculara malzeme çıkarttı! Gelin Mert Demir'in o pozu kime benzetilmiş birlikte bakalım 👇