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13 – 19 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Mesajı

etiket 13 – 19 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 16:00
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13–19 Temmuz 2026 haftası, yılın en kritik eşiklerinden birini oluşturuyor. Gökyüzü artık yalnızca yeni fırsatlar sunmuyor; aynı zamanda yanlış temeller üzerine kurulmuş her yapıyı test ediyor. Bu hafta alınacak kararlar, yalnızca Temmuz ayını değil, 2026'nın kalan aylarını ve hatta 2027'nin ilk dönemini de etkileyebilir. Olayların görünen yüzü ile perde arkasındaki gerçekler arasında büyük farklar oluşabilir. Bu nedenle duyulan her habere değil, doğrulanmış bilgiye güvenmek son derece önemli olacak.

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9 Temmuz'da Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerde romantik sözlerden çok davranışlar önem kazanıyor.

9 Temmuz'da Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerde romantik sözlerden çok davranışlar önem kazanıyor.

Artık 'Beni seviyor musun?' sorusunun yerini 'Hayatımda gerçekten emek veriyor musun?' sorusu alıyor. Gösterişli aşk gösterileri yerine sadakat, sorumluluk, güven ve günlük hayatı paylaşabilme isteği ön plana çıkıyor. Uzun süredir sorun yaşayan çiftler, problemleri görmezden gelmek yerine çözmek zorunda kalabilir. Sağlam temeller üzerine kurulan ilişkiler güçlenirken, sadece tutku üzerine yürüyen birliktelikler ciddi sınavlardan geçebilir.

Venüs Başak geçişi evliliklerde düzen kurma isteğini artırıyor. Birçok çift ev, taşınma, çocuk, maddi planlama ve ortak yaşamla ilgili önemli kararlar alabilir. Bazı ilişkilerde ise sürekli eleştirme, kusur bulma ve mükemmeliyetçilik tartışmaları büyütebilir. Partnerinizi değiştirmeye çalışmak yerine anlamaya çalışmanız çok daha büyük kazanç sağlayacaktır. Bekârlar açısından ise bu dönem geçici heyecanlardan çok güven veren insanlara yönelme zamanı olacak. İş ortamı, eğitim, sağlık sektörü veya günlük rutinler içinde başlayan tanışmalar uzun vadeli ilişkilere dönüşebilir.

14 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ayı, Merkür retrosunun tam ortasında gerçekleştiği için geçmişten gelen birçok konu yeniden gündeme taşınabilir. Eski projeler, yarım kalan eğitimler, tamamlanmamış iş anlaşmaları, aile meseleleri ve yıllardır bekleyen hedefler tekrar önünüze gelebilir. Yeni Ay size tamamen yeni bir yol açmaktan çok, yarım bıraktığınız kader yolunu tamamlamanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu nedenle acele etmek yerine geçmişte yapılan hataları düzeltmek çok daha verimli sonuçlar getirebilir.

Bu hafta dünya genelinde ekonomi, gıda üretimi, tarım, sağlık sistemleri, ilaç sektörü, kamu hizmetleri ve çalışma hayatıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Başak vurgusu üretim zincirlerini, sağlık politikalarını, laboratuvar çalışmalarını, yapay zekâ destekli sağlık teknolojilerini ve biyoteknoloji alanındaki yenilikleri hızlandırabilir. Bazı ülkelerde kamu çalışanları, sağlık personeli veya sendikalarla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.

Siyasi alanda liderlerin söylemlerinden çok uygulamaları sorgulanacak. Perde arkasında yürütülen diplomatik görüşmeler daha sonra büyük sonuçlar doğurabilir. Merkür retrosu nedeniyle bilgi kirliliği, manipülatif haberler, yanlış açıklamalar, sızdırılan belgeler ve eski dosyaların yeniden açılması dikkat çekebilir. Uluslararası ilişkilerde geçmiş anlaşmalar yeniden masaya yatırılabilir.

Türkiye açısından bu hafta ekonomi, enflasyon, kamu harcamaları, tarım, gıda fiyatları, sağlık sistemi ve aile politikaları daha fazla konuşulabilir.

Belediyeler, şehir planlamaları, altyapı çalışmaları ve konut projeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Eski projelerin yeniden değerlendirilmesi veya ertelenmiş yatırımların tekrar gündeme gelmesi mümkün görünüyor. Eğitim sistemi ve gençlerle ilgili yeni düzenlemeler de dikkat çekebilir.

Doğa olayları açısından su elementi oldukça güçlü çalışıyor. Şiddetli yağışlar, sel riski, denizlerle ilgili gelişmeler, kıyı bölgelerinde hava olayları ve ani su baskınları zaman zaman gündeme gelebilir. Aynı zamanda aşırı sıcaklarla birlikte orman yangını riski de artabilir. Hava olaylarının kısa süre içinde sert değişiklikler göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Deprem açısından gökyüzü Yengeç Yeni Ayı ile birlikte yer kabuğunda hareketlilik oluşturan dönemlerden biri yaşanabileceği için özellikle aktif fay hatlarında meydana gelebilecek sarsıntılar yakından takip edilebilir. Bu tür dönemlerde bireysel hazırlık yapmak, afet planlarını gözden geçirmek ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmek her zamankinden daha önemlidir.

Sağlık açısından Başak burcu bağırsak sistemi, sindirim, pankreas, ince bağırsaklar, bağırsak florası, beslenme düzeni ve bağışıklık sistemi üzerinde güçlü etkiler oluşturabilir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, fazla şekeri azaltmak, bağırsak sağlığını desteklemek ve düzenli uykuya önem vermek bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır. Stres kaynaklı mide ve bağırsak sorunları da daha görünür hale gelebilir.

İş hayatında ayrıntılar büyük önem kazanıyor. Küçük görünen hatalar ileride büyük sonuçlar doğurabilir. Belgeler, sözleşmeler, muhasebe kayıtları ve resmi evraklar dikkatle incelenmeli. Merkür retrosu devam ettiği için elektronik sistemlerde gecikmeler, iletişim problemleri ve teknik aksaklıklar yaşanabilir. Sabırlı hareket edenler uzun vadede kazançlı çıkacaktır.

Maddi konularda hızlı risk almak yerine planlı hareket etmek gerekiyor. Harcamaları kontrol altına almak, gereksiz masrafları azaltmak ve geleceğe yönelik sağlam yatırımlar planlamak için verimli bir dönem başlıyor. Özellikle aile bütçesi ve ortak finansal kararlar yeniden düzenlenebilir.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesi ve hemen ardından Merkür'ün ileri hareketine başlamasıyla birlikte Temmuz'un ikinci yarısında bekleyen işler hız kazanacak. Geciken haberler gelmeye başlayacak, ertelenen projeler ilerleyecek ve birçok kişi uzun süredir beklediği kararları almaya başlayacak. Şimdi ise gökyüzü tek bir soru soruyor: Gerçekten kalbinizin istediği hayatı mı inşa ediyorsunuz, yoksa sadece başkalarının beklentilerini mi yerine getiriyorsunuz? 13–19 Temmuz haftası bu sorunun cevabını bulabilenler için yeni bir kader kapısını aralayabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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