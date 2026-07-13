13 – 19 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Mesajı

Belediyeler, şehir planlamaları, altyapı çalışmaları ve konut projeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Eski projelerin yeniden değerlendirilmesi veya ertelenmiş yatırımların tekrar gündeme gelmesi mümkün görünüyor. Eğitim sistemi ve gençlerle ilgili yeni düzenlemeler de dikkat çekebilir.
Doğa olayları açısından su elementi oldukça güçlü çalışıyor. Şiddetli yağışlar, sel riski, denizlerle ilgili gelişmeler, kıyı bölgelerinde hava olayları ve ani su baskınları zaman zaman gündeme gelebilir. Aynı zamanda aşırı sıcaklarla birlikte orman yangını riski de artabilir. Hava olaylarının kısa süre içinde sert değişiklikler göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Deprem açısından gökyüzü Yengeç Yeni Ayı ile birlikte yer kabuğunda hareketlilik oluşturan dönemlerden biri yaşanabileceği için özellikle aktif fay hatlarında meydana gelebilecek sarsıntılar yakından takip edilebilir. Bu tür dönemlerde bireysel hazırlık yapmak, afet planlarını gözden geçirmek ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmek her zamankinden daha önemlidir.
Sağlık açısından Başak burcu bağırsak sistemi, sindirim, pankreas, ince bağırsaklar, bağırsak florası, beslenme düzeni ve bağışıklık sistemi üzerinde güçlü etkiler oluşturabilir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, fazla şekeri azaltmak, bağırsak sağlığını desteklemek ve düzenli uykuya önem vermek bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır. Stres kaynaklı mide ve bağırsak sorunları da daha görünür hale gelebilir.
İş hayatında ayrıntılar büyük önem kazanıyor. Küçük görünen hatalar ileride büyük sonuçlar doğurabilir. Belgeler, sözleşmeler, muhasebe kayıtları ve resmi evraklar dikkatle incelenmeli. Merkür retrosu devam ettiği için elektronik sistemlerde gecikmeler, iletişim problemleri ve teknik aksaklıklar yaşanabilir. Sabırlı hareket edenler uzun vadede kazançlı çıkacaktır.
Maddi konularda hızlı risk almak yerine planlı hareket etmek gerekiyor. Harcamaları kontrol altına almak, gereksiz masrafları azaltmak ve geleceğe yönelik sağlam yatırımlar planlamak için verimli bir dönem başlıyor. Özellikle aile bütçesi ve ortak finansal kararlar yeniden düzenlenebilir.
22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesi ve hemen ardından Merkür'ün ileri hareketine başlamasıyla birlikte Temmuz'un ikinci yarısında bekleyen işler hız kazanacak. Geciken haberler gelmeye başlayacak, ertelenen projeler ilerleyecek ve birçok kişi uzun süredir beklediği kararları almaya başlayacak. Şimdi ise gökyüzü tek bir soru soruyor: Gerçekten kalbinizin istediği hayatı mı inşa ediyorsunuz, yoksa sadece başkalarının beklentilerini mi yerine getiriyorsunuz? 13–19 Temmuz haftası bu sorunun cevabını bulabilenler için yeni bir kader kapısını aralayabilir.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA