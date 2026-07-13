13 – 19 Temmuz 2026 Haftası Gökyüzü Mesajı

Artık 'Beni seviyor musun?' sorusunun yerini 'Hayatımda gerçekten emek veriyor musun?' sorusu alıyor. Gösterişli aşk gösterileri yerine sadakat, sorumluluk, güven ve günlük hayatı paylaşabilme isteği ön plana çıkıyor. Uzun süredir sorun yaşayan çiftler, problemleri görmezden gelmek yerine çözmek zorunda kalabilir. Sağlam temeller üzerine kurulan ilişkiler güçlenirken, sadece tutku üzerine yürüyen birliktelikler ciddi sınavlardan geçebilir.

Venüs Başak geçişi evliliklerde düzen kurma isteğini artırıyor. Birçok çift ev, taşınma, çocuk, maddi planlama ve ortak yaşamla ilgili önemli kararlar alabilir. Bazı ilişkilerde ise sürekli eleştirme, kusur bulma ve mükemmeliyetçilik tartışmaları büyütebilir. Partnerinizi değiştirmeye çalışmak yerine anlamaya çalışmanız çok daha büyük kazanç sağlayacaktır. Bekârlar açısından ise bu dönem geçici heyecanlardan çok güven veren insanlara yönelme zamanı olacak. İş ortamı, eğitim, sağlık sektörü veya günlük rutinler içinde başlayan tanışmalar uzun vadeli ilişkilere dönüşebilir.

14 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ayı, Merkür retrosunun tam ortasında gerçekleştiği için geçmişten gelen birçok konu yeniden gündeme taşınabilir. Eski projeler, yarım kalan eğitimler, tamamlanmamış iş anlaşmaları, aile meseleleri ve yıllardır bekleyen hedefler tekrar önünüze gelebilir. Yeni Ay size tamamen yeni bir yol açmaktan çok, yarım bıraktığınız kader yolunu tamamlamanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu nedenle acele etmek yerine geçmişte yapılan hataları düzeltmek çok daha verimli sonuçlar getirebilir.

Bu hafta dünya genelinde ekonomi, gıda üretimi, tarım, sağlık sistemleri, ilaç sektörü, kamu hizmetleri ve çalışma hayatıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Başak vurgusu üretim zincirlerini, sağlık politikalarını, laboratuvar çalışmalarını, yapay zekâ destekli sağlık teknolojilerini ve biyoteknoloji alanındaki yenilikleri hızlandırabilir. Bazı ülkelerde kamu çalışanları, sağlık personeli veya sendikalarla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir.

Siyasi alanda liderlerin söylemlerinden çok uygulamaları sorgulanacak. Perde arkasında yürütülen diplomatik görüşmeler daha sonra büyük sonuçlar doğurabilir. Merkür retrosu nedeniyle bilgi kirliliği, manipülatif haberler, yanlış açıklamalar, sızdırılan belgeler ve eski dosyaların yeniden açılması dikkat çekebilir. Uluslararası ilişkilerde geçmiş anlaşmalar yeniden masaya yatırılabilir.