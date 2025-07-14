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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Tükenmişlik Eşiğinde misin?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Tükenmişlik Eşiğinde misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.07.2025 - 15:01

Günlük hayatın temposu, iş ve özel hayatın getirdiği stres, zamanla yorgunluk ve bitkinlik hissini artırabilir. Ancak bazen bu yorgunluk, sadece geçici bir durumun ötesine geçerek tükenmişlik haline dönüşebilir. Peki, senin durumun nasıl? Kendini ne kadar yoruyorsun, sınırlarını ne kadar zorluyorsun?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Tükenmişlik Eşiğinde misin?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İşe başlama motivasyonun genellikle nasıldır?

3. İşe başlama motivasyonun genellikle nasıldır?

4. Sosyal hayatın ve arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl?

4. Sosyal hayatın ve arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl?

5. Uyku düzenin nasıl?

5. Uyku düzenin nasıl?
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6. Kendine ayırdığın zamanı nasıl değerlendiriyorsun?

6. Kendine ayırdığın zamanı nasıl değerlendiriyorsun?

7. Gelecek hakkında düşüncelerinde nasıl hissediyorsun?

7. Gelecek hakkında düşüncelerinde nasıl hissediyorsun?

8. Kendi başarılarınla gurur duyuyor musun?

9. Başkalarının senden beklentileri seni nasıl etkiliyor?

9. Başkalarının senden beklentileri seni nasıl etkiliyor?

10. Son olarak hayattan zevk alıyor musun?

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Tükenmişlik eşiğindesin!

Enerji seviyenin düşük olduğunu hissediyor musun? Stres ve yorgunluk, hayatının ritmini etkilemeye başladı mı? Bu durum, üzerinde durman gereken bir konu olabilir. Belki de bir uzmana başvurmayı düşünme zamanı gelmiştir. Kendine biraz zaman ayırmak, belki de bir spa günü planlamak, bir kitap okumak veya sadece sessiz bir ortamda rahatlamak... Stresle başa çıkma yollarını keşfetmek ve bu konuda adımlar atmak için bir fırsat olabilir. Unutma, hayatın hızına yetişmek için önce kendi enerjini yükseltmen gerekiyor. Kendine biraz mola ver, enerjini toparla ve hayatın ritmini yakala!

Tükenmişlik eşiğinde değilsin!

Hayatın ritmi içinde parıldıyorsun, stresin ve sorumlulukların üzerinde dans ediyorsun. Yaşamın bu karmaşası içinde bile sağlıklı bir denge kurmayı başardın, bravo! Ancak unutma, her ne kadar hayatın yoğun temposuna ayak uyduruyor olsan da, arada bir sahneden çekilip kendine özel bir perde arası vermek önemli. Bu hızlı yaşamda, kendine vakit ayırmak, sadece bir lüks değil, aynı zamanda bir gereklilik. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku, belki bir film izle ya da belki de sadece sessizliği dinle. Kendiyle baş başa kalmak, insanın ruhunu yeniden şarj etmesi için en etkili yol. Sonuçta, hayatın hızına ayak uydurmak kadar, arada bir durup nefes almak da önemli. Kendine vakit ayır, çünkü sen bunu hak ediyorsun!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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