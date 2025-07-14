10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Tükenmişlik Eşiğinde misin?

Hayatın ritmi içinde parıldıyorsun, stresin ve sorumlulukların üzerinde dans ediyorsun. Yaşamın bu karmaşası içinde bile sağlıklı bir denge kurmayı başardın, bravo! Ancak unutma, her ne kadar hayatın yoğun temposuna ayak uyduruyor olsan da, arada bir sahneden çekilip kendine özel bir perde arası vermek önemli. Bu hızlı yaşamda, kendine vakit ayırmak, sadece bir lüks değil, aynı zamanda bir gereklilik. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku, belki bir film izle ya da belki de sadece sessizliği dinle. Kendiyle baş başa kalmak, insanın ruhunu yeniden şarj etmesi için en etkili yol. Sonuçta, hayatın hızına ayak uydurmak kadar, arada bir durup nefes almak da önemli. Kendine vakit ayır, çünkü sen bunu hak ediyorsun!