10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Tükenmişlik Eşiğinde misin?
Günlük hayatın temposu, iş ve özel hayatın getirdiği stres, zamanla yorgunluk ve bitkinlik hissini artırabilir. Ancak bazen bu yorgunluk, sadece geçici bir durumun ötesine geçerek tükenmişlik haline dönüşebilir. Peki, senin durumun nasıl? Kendini ne kadar yoruyorsun, sınırlarını ne kadar zorluyorsun?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Tükenmişlik Eşiğinde misin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İşe başlama motivasyonun genellikle nasıldır?
4. Sosyal hayatın ve arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl?
5. Uyku düzenin nasıl?
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6. Kendine ayırdığın zamanı nasıl değerlendiriyorsun?
7. Gelecek hakkında düşüncelerinde nasıl hissediyorsun?
8. Kendi başarılarınla gurur duyuyor musun?
9. Başkalarının senden beklentileri seni nasıl etkiliyor?
10. Son olarak hayattan zevk alıyor musun?
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Tükenmişlik eşiğindesin!
Tükenmişlik eşiğinde değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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