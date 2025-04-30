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1 Mayıs Metro Ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta Metro Durakları Kapalı mı?

1 Mayıs Metro Ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta Metro Durakları Kapalı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 09:01

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil kapsamına alınmasıyla, Emek ve Dayanışma Günü birçok kişi için tatil olacak. Resmi tatillerde ise ülkemizde genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor. Özellikle büyükşehirlerdeki metro, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları bedava hizmet veriyor. Peki bu sene 1 Mayıs 2025 Perşembe günü ulaşım bedava mı?

1 Mayıs metro ücretsiz mi, metro çalışıyor mu?

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1 Mayıs 2025 Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

1 Mayıs 2025 Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Belediyelere bağlı olarak hizmet veren metrobüs, otobüs, tramvay ve metroların da ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor.

1 Mayıs'ta İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüslerin de ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hep ücretsiz oldu.

1 Mayıs 2025'te Ankara ve İzmir'de Toplu Taşıma Bedava mı?

1 Mayıs 2025'te Ankara ve İzmir'de Toplu Taşıma Bedava mı?

1 Mayıs'ta Ankara ve İzmir'de toplu taşıma bedava hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olarak düzenlenecek. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'de belediyelere bağlı olan toplu taşımaların da bedava olması bekleniyor.

1 Mayıs 2025 Metro ve Metrobüsler Açık mı?

1 Mayıs 2025 Metro ve Metrobüsler Açık mı?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü metro ve metrobüsler açık. Geçtiğimiz sene ise bazı metro ve metrobüs istasyonlarına seferler yapılmamış, metrolar bazı duraklarda yolu indirip bindirmemişti. 2025 senesinde hangi durakların kapalı olacağına dair resmi bilgi yayınlanmadı.

1 Mayıs 2024'te M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro duraklarının tüm giriş ve çıkış noktaları dahil olmak üzere sefer yapılmamıştı. Aynı şekilde Kabataş-Taksim Meydan Füniküler Hattı seferleri, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri ile Tünel Meydan-Karaköy Füniküler Hattı seferleri de düzenlenmemişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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