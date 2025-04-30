1 Mayıs Metro Ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta Metro Durakları Kapalı mı?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Belediyelere bağlı olarak hizmet veren metrobüs, otobüs, tramvay ve metroların da ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor.

1 Mayıs'ta İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüslerin de ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hep ücretsiz oldu.