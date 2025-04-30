1 Mayıs Metro Ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta Metro Durakları Kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil kapsamına alınmasıyla, Emek ve Dayanışma Günü birçok kişi için tatil olacak. Resmi tatillerde ise ülkemizde genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor. Özellikle büyükşehirlerdeki metro, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları bedava hizmet veriyor. Peki bu sene 1 Mayıs 2025 Perşembe günü ulaşım bedava mı?
1 Mayıs metro ücretsiz mi, metro çalışıyor mu?
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1 Mayıs 2025 Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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1 Mayıs 2025'te Ankara ve İzmir'de Toplu Taşıma Bedava mı?
1 Mayıs 2025 Metro ve Metrobüsler Açık mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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