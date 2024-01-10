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1 Günle 17 Yıl Kaybedip EYT'li Olamayanlar 'Emeklilikte Adalet Derneği' ile Miting Yapacak

1 Günle 17 Yıl Kaybedip EYT'li Olamayanlar 'Emeklilikte Adalet Derneği' ile Miting Yapacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 16:22

2023 yılında yapılan düzenleme sayesinde, sigorta girişleri 8 Eylül 1999'dan önce olan kişiler, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında emekli oldu. Ancak sigorta girişleri bu tarihten bir gün sonra dahi olanların ise 17 ila 20 yıl arasında beklemesi gerekiyor. 

Yalnızca 1 gün ile 17 yıl kaybettiklerini söyleyen vatandaşlar, Emeklilikte Adalet Derneği ile ikinci mitinglerine hazırlanıyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları ilgilendiren önemli bir sorundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları ilgilendiren önemli bir sorundu.

2022 yılının en önemli gündem konularından olan EYT, 2023 yılı itibarıyla büyük oranda çözüme kavuşturuldu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT probleminin kökeni ise 1999 yılında yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan bir değişikliğe dayanıyor.

EYT, sigorta girişi 9 Eylül 1999 tarihi öncesi olan milyonlarca kişiyi kapsıyor.

EYT, sigorta girişi 9 Eylül 1999 tarihi öncesi olan milyonlarca kişiyi kapsıyor.

Yaş nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan milyonlarca vatandaş, EYT düzenlemeleri ile emekliliğe hak kazandı. 

Ancak yapılan düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinin referans alınmasıyla, birçok kişi de mağduriyet yaşadı.

8 Eylül'den bir gün, bir ay sonra sigorta girişi olan erkekler 17 yıl, kadınlar ise 20 yıl beklemek zorunda kalıyor.

8 Eylül'den bir gün, bir ay sonra sigorta girişi olan erkekler 17 yıl, kadınlar ise 20 yıl beklemek zorunda kalıyor.

EYT'li olamayanların yaşadığı bu probleme dikkat çeken derneklerin başında ise Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) geliyor.

EMADDER yönetiminden Aykut Uğurlu, Cumhuriyet'e verdiği bir röportajda, 8 Eylül tarihinden itibaren büyük bir mağduriyet yaşandığını ve erkeklerin 17 yıl, kadınların ise 20 yıl emeklilik için beklemek zorunda kaldıklarına işaret etti.

EMADDER, 8 Eylül 1999 sonrası için kademeli emeklilik isteğinde bulunuyor.

EMADDER, 8 Eylül 1999 sonrası için kademeli emeklilik isteğinde bulunuyor.

Kendilerini '8 Eylül 1999' tarihinden sonra sigortalı olarak işe başlayan bu ülkenin anayasal eşitlik hakları elinden alınmış çalışanları' olarak tanımlayan EMADDER, EYT düzenlemesi kapsamına alınıp emekli olanlarla aynı yaşta olduklarının altını çiziyor. 

EMADDER, amaçlarını ise 'EYT koşullarında emekli olmak veya kapsama dahil olmak değil, sadece aramızda açılan kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl geç emeklilik uçurumunun düzenleme yapılarak giderilmesi' olarak özetliyor.

EMADDER tarafından oluşturulan kademe tablosu ise bu şekilde;

EMADDER tarafından oluşturulan kademe tablosu ise bu şekilde;
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EMADDER, 21 Ocak Pazar günü EYT problemine dair ikinci mitingini düzenlemeye hazırlanıyor.

EMADDER, 21 Ocak Pazar günü EYT problemine dair ikinci mitingini düzenlemeye hazırlanıyor.

15 Ekim’de ilk mitinglerini düzenleyen EMADDER, 21 Ocak pazar günü ise İstanbul Kartal'da ikinci mitinglerine hazırlanıyor.

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