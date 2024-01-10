1 Günle 17 Yıl Kaybedip EYT'li Olamayanlar 'Emeklilikte Adalet Derneği' ile Miting Yapacak
1 Günle 17 Yıl Kaybedip EYT'li Olamayanlar 'Emeklilikte Adalet Derneği' ile Miting Yapacak
2023 yılında yapılan düzenleme sayesinde, sigorta girişleri 8 Eylül 1999'dan önce olan kişiler, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında emekli oldu. Ancak sigorta girişleri bu tarihten bir gün sonra dahi olanların ise 17 ila 20 yıl arasında beklemesi gerekiyor.
Yalnızca 1 gün ile 17 yıl kaybettiklerini söyleyen vatandaşlar, Emeklilikte Adalet Derneği ile ikinci mitinglerine hazırlanıyor.
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları ilgilendiren önemli bir sorundu.
EYT, sigorta girişi 9 Eylül 1999 tarihi öncesi olan milyonlarca kişiyi kapsıyor.
8 Eylül'den bir gün, bir ay sonra sigorta girişi olan erkekler 17 yıl, kadınlar ise 20 yıl beklemek zorunda kalıyor.
EMADDER, 8 Eylül 1999 sonrası için kademeli emeklilik isteğinde bulunuyor.
EMADDER tarafından oluşturulan kademe tablosu ise bu şekilde;
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EMADDER, 21 Ocak Pazar günü EYT problemine dair ikinci mitingini düzenlemeye hazırlanıyor.
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