1 Günle 17 Yıl Kaybedip EYT'li Olamayanlar 'Emeklilikte Adalet Derneği' ile Miting Yapacak

Kendilerini '8 Eylül 1999' tarihinden sonra sigortalı olarak işe başlayan bu ülkenin anayasal eşitlik hakları elinden alınmış çalışanları' olarak tanımlayan EMADDER, EYT düzenlemesi kapsamına alınıp emekli olanlarla aynı yaşta olduklarının altını çiziyor.

EMADDER, amaçlarını ise 'EYT koşullarında emekli olmak veya kapsama dahil olmak değil, sadece aramızda açılan kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl geç emeklilik uçurumunun düzenleme yapılarak giderilmesi' olarak özetliyor.