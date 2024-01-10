Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kes Traşı! İstanbul'da Berber Fiyatlarına Gelen Zam Saç Sakal Karıştıracak Cinsten Oldu

Kes Traşı! İstanbul'da Berber Fiyatlarına Gelen Zam Saç Sakal Karıştıracak Cinsten Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 10:46

Yeni yıl zamlarla üstümüze üstümüze gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 49 zam sonrasında henüz 17 bin 2 TL'nin 2 lirası dahi hesaplara yatmadan 7 bin TL'nin peşine düşenler adeta ön ödemeli bir zam furyasına girişti. İstanbul'da berber fiyatlarına yapılan zam da saçı sakalı karıştıracak gibi görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Berber fiyatlarına Antalya'dan sonra İstanbul'da da zam geldi.

Berber fiyatlarına Antalya'dan sonra İstanbul'da da zam geldi.

2024'ün ilk günlerinde her yanımızı saran zamlar aynı hızda devam ediyor. Antalya’da saç kesim fiyatları yüzde 80 oranında artarken, onu İstanbul da takip edince, ya pandemideki günlere dönerek herke kendi traş olmaya devam edecek ya da uzun saç ve sakal modası yayılacak diye düşündürttü.

İstanbul’da bölgelere göre berber fiyatları değişse de İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, fiyatların 1400 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.

İstanbul’da bölgelere göre berber fiyatları değişse de İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, fiyatların 1400 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, Akyüz, B ve C sınıfı olarak iki tarifeleri olduğunu, C sınıfı olarak nitelendirilen berberlerin bütçeye uygun bir tarife uyguladığını, B sınıfının ise lüks değil ancak saçına daha özen gösterenlerin gittiği berberler olduğunu açıkladı.

Akyüz, lüks bir AVM'de 200 bin TL kira veren bir berberle herhangi bir caddede 50 bin TL kira veren dükkanların farklı tarifeler uyguladığını belirtirken,

Akyüz, lüks bir AVM'de 200 bin TL kira veren bir berberle herhangi bir caddede 50 bin TL kira veren dükkanların farklı tarifeler uyguladığını belirtirken,

Geçen yıl ilk defa yılda bir olan zammın temmuz ayında da yenilendiğini belirten berberler, 2024'te yenilenen fiyatlarla B sınıfı tarifede sakal tıraşı 120 TL olurken, A sınıfında ise 120 TL’den başlayarak 400 TL’ye kadar çıkabilecek. 

Lüks sınıf bir berberde de sakal düzeltme işleminin 160 TL’den başlayarak 500 TL’ye kadar çıkabileceği de belirtildi. 

Saç kesimi ise B sınıfı tarifede 180 TL olurken, lüks sınıfta 190 TL’den 1.100 TL’ye kadar çıkıyor.

Saç sakal tıraşı da 310 liradan 1400 liraya kadar çıkıyor.

Saç sakal tıraşı da 310 liradan 1400 liraya kadar çıkıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Geçen saç kesimi 750 yazmıyor muydu? o kadar paraya bu koyun gibi dolaşın daha iyi dicem de kusura bakmayın da saç sakal çok uzayınca -surekli traş olanlar- ... Devamını Gör

BİLGE KAĞAN

O A sınıfı için olan fiyatlar... aaaaa anlamadın mı?

KumdanKum

ahahahash koyunun tipi kahkaha attım 😅

ömer

Sadece saç traşına gideriz geri kalan içinde al eve makine ilerle 👌👌