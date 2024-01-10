Kes Traşı! İstanbul'da Berber Fiyatlarına Gelen Zam Saç Sakal Karıştıracak Cinsten Oldu
Kes Traşı! İstanbul'da Berber Fiyatlarına Gelen Zam Saç Sakal Karıştıracak Cinsten Oldu
Yeni yıl zamlarla üstümüze üstümüze gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 49 zam sonrasında henüz 17 bin 2 TL'nin 2 lirası dahi hesaplara yatmadan 7 bin TL'nin peşine düşenler adeta ön ödemeli bir zam furyasına girişti. İstanbul'da berber fiyatlarına yapılan zam da saçı sakalı karıştıracak gibi görünüyor.
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Berber fiyatlarına Antalya'dan sonra İstanbul'da da zam geldi.
İstanbul’da bölgelere göre berber fiyatları değişse de İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, fiyatların 1400 TL’ye kadar çıktığını açıkladı.
Akyüz, lüks bir AVM'de 200 bin TL kira veren bir berberle herhangi bir caddede 50 bin TL kira veren dükkanların farklı tarifeler uyguladığını belirtirken,
Saç sakal tıraşı da 310 liradan 1400 liraya kadar çıkıyor.
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Geçen saç kesimi 750 yazmıyor muydu? o kadar paraya bu koyun gibi dolaşın daha iyi dicem de kusura bakmayın da saç sakal çok uzayınca -surekli traş olanlar- ... Devamını Gör
O A sınıfı için olan fiyatlar... aaaaa anlamadın mı?
ahahahash koyunun tipi kahkaha attım 😅
Sadece saç traşına gideriz geri kalan içinde al eve makine ilerle 👌👌