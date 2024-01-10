Kes Traşı! İstanbul'da Berber Fiyatlarına Gelen Zam Saç Sakal Karıştıracak Cinsten Oldu

Geçen yıl ilk defa yılda bir olan zammın temmuz ayında da yenilendiğini belirten berberler, 2024'te yenilenen fiyatlarla B sınıfı tarifede sakal tıraşı 120 TL olurken, A sınıfında ise 120 TL’den başlayarak 400 TL’ye kadar çıkabilecek.

Lüks sınıf bir berberde de sakal düzeltme işleminin 160 TL’den başlayarak 500 TL’ye kadar çıkabileceği de belirtildi.

Saç kesimi ise B sınıfı tarifede 180 TL olurken, lüks sınıfta 190 TL’den 1.100 TL’ye kadar çıkıyor.