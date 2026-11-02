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Yengeç Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay öğleye dek ikinci evinde boğaz ve boynunu duyarlı kılıyor; Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren üçüncü evinde omuz, kol ve nefes yollarını öne çıkarıyor. Beşinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür göğsünde hafif bir ağırlık bırakabilir. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare hassasiyetini artırıp midene sıkışma hissi verebilir. On ikinci evdeki Uranüs uykunu bölebilir. Yavaş ve derin nefesler al. Akşam yemeğini hafif tut. Gün içinde kısa bir ses egzersizi yap. Yatmadan önce ılık bir içecek tüket. Ekranları erkenden kapat. Konuşmalarını ölçülü tut. Gün içinde yeterince su iç. Duygularını bir arkadaşınla paylaşmak içindeki yükü azaltır. Akşam hafif atıştırmalıklar seç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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