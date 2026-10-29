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Yengeç Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcuna geçti ve duygusal yükünü doğrudan mide ve göğüs bölgene taşıyor; sabaha doğru Neptün'le oluşan kare halsizlikle uyanmana neden olabilir, güne hafif bir kahvaltıyla başla. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen enerjini ve iştahını dengeliyor. Ay'ın Satürn'e akşam kurduğu kare kemik ve eklemlerinde ağırlık bırakabilir, ılık bir duş ya da hafif esneme rahatlatır. Beşinci evdeki geri hareketli Merkür göğsünde duygusal bir sıkışıklık yaratabilir, derin nefes al. Akşamki Merkür ve Mars karesi gerginlik yaratırsa ekranları kapat. Bol su iç. Sevdiklerinle yapacağın kısa bir sohbet iç huzurunu artırır. Mideni yormamak için akşam yemeğini erken ye ve baharatlı yiyecekleri azalt. Yatmadan önce ılık bir bitki çayı sinirlerini yatıştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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