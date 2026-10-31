article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 1 Kasım Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ikinci evde ses tellerini ve boynu duyarlı kılıyor; Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen bu bölgeyi rahatlatıyor. Beşinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu göğüs ve kalp çevresinde sıkışma hissi yaratabilir. On ikinci eve denk gelen Uranüs uykunu bölebilir. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık alt karın ve bağırsak bölgesinde hassasiyet getirebilir. Ay'ın Güneş'e gece kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir. Akşam yemeğini hafif ve erken ye. Derin nefes egzersizi yap. Gün içinde sevdiklerinle kısa bir sohbet et. Yatmadan önce bitki çayı iç. Ekranları erken kapat. Sabah kahvaltısını atlama. Gün içinde küçük yürüyüş molaları ver. Akşam hafif bir çorba tercih et. Duygularını yazarak boşalt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yengeç burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın