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Yengeç Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerleyerek mide, göğüs ve duygusal dengeni doğrudan etkiliyor; Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen iç huzurunu destekliyor. Beşinci evini yoklayan geri hareketli Merkür kalp çevresinde sıkışma hissi yaratabilir, derin nefes al. Mars ve Jüpiter ikinci evinde boğaz bölgesini zorlayıp iştahı artırabilir. Onuncu evdeki Satürn ve Neptün diz ve kemiklerde ağırlık hissi verebilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bu hissi sürdürür. Akşam yemeğini hafif ve erken ye. Sevdiğin biriyle kısa bir sohbet duygusal yükünü azaltır. Uykundan önce ılık bir bitki çayı iç. Gün içinde küçük öğünlerle ilerle. Mideni yoracak baharatlı yiyeceklerden uzak dur. Sabah kahvaltısında hafif ve sıcak bir şey tercih et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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