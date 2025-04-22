23 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gerçek hislerini ifade etme vakti gelmiş olabilir. Güneş, hayat yoluna ışık tutarken, Plüton'dan aldığın cesaretle, içtenlikle konuşman gerekiyor. Burada romantik duygularını ifade etmekten ya da duygusal birlikteliklerden söz etmiyoruz. Seni rahatsız eden meseleleri, ilişkindeki boşlukları, karşılaştığın sorunları ve belki de ilişkinin sona erdiğini kabul etmekten bahsediyoruz.

İçine attığın her şeyi dışa vurmanın da zamanı geldi, değil mi? Eğer birlikte olduğun kişiyle gerçekten bir bağ hissetmiyorsan, bu durumu dile getirmelisin. Kendi başına sorunları çözmeye çalışmayı bırakmalı ve duygularını paylaşmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...