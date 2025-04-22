18 Nisan Cuma Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün eskilerden söz edeceğiz! Geçmişte kalması gereken ancak tamamen bitmediği, içinde çözülmediği için sürekli su yüzüne çıkan eskilerle yüzleşmenin zamanı geldi. Mars sana bir şans veriyor, bunu iyi değerlendirirsen ardına bakmaktan kurtulabilirsin.

Zaten artık veda vakti gelmedi mi? Geçmişi ve mutlu olduğun güzel günleri unut demiyoruz elbette. Ama sen ya da o bitirdiyse bu aşkı artık önüne bakmanın zamanı geldi demektir. Bir gün döner diye düşünerek ya da 'Terk etmeseydim, nasıl olurdu?' diyerek bir yere varamazsın. Zaten güzel günler ve mutluluk artık önünde. Yeni bir aşka yelken açmak için yüklerinden kurtulmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...