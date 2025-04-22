17 Nisan Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevili Yengeç, bugün kendini açıkça ifade etmelisin! Ne hissediyorsan söylemeli, artık hislerini ve bastırdığın duygularını içinde tutmamalısın. Hazır, yaz da tüm hızı ile geliyorken 'Seviyorsan, gidip konuşmalısın.' Aşkı hissetmeli, ona da hissettirmelisin.

Tam da bu noktada platonik olduğunu sandığın aşk için bile itirafa hazır olman gerektiğini düşünüyoruz. Kendini, hislerini ve arzularını göstermelisin. Zira, hiç beklemezken karşılık alabilirsin, Merkür'ün etkisindeyken! Aşkın sana en yakışan halini kucaklamalı, güzel duygulardan güç almalı ve mutluluğa da odaklanmalısın bugün.

Gelelim, zaten bir ilişkisi olan Yengeç burçlarına! Yine açık konuşmak gündeminde olmalı. Partnerine karşı dürüst olup aranızdaki sırları ortadan kaldırmanın tam zamanı. Bu sayede güven ve sadakatin güçlendiği bugün ilişkinde huzuru da sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...