21 Nisan Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün farklılık ve çeşitlilikten doğan ilhamın gücünü hissedeceksin. Ay'ın Kova burcunda seyahatine devam ettiği bu dönemde, partnerinle aranızdaki farklılıkların ve zıtlıkların, aşkınıza yeni bir boyut kazandırdığını göreceksin. Farklı düşünce ve görüşlerin çoğu zaman aranızda çatışmalara yol açsa da, bu süreçte doğru kararları vermenize yardımcı olacak.

Tabii eğer henüz bir ilişkin yoksa, zıt kutupların birbirini çekme prensibiyle yeni bir aşka yelken açabilirsin. Görünen o ki bekarlığın sonu, zıtlıkların birbirini tamamlamasıyla gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…