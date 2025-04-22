20 Nisan Pazar Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ilişkilerindeki özveri hissinden uzaklaşma fırsatın olabilir. Söz konusu duygusal bağlılıların olduğunda seni yoran adanmışlık duyguna ve çizgiyi aşmasına pek çok kez izin verdiğin kişilere bir dur diyebilirsin. Böyleyece kendi sınırlarını çizebilir ve sana karşı saygısızlık eden kişilere dur deme hakkını kullanabilirsin.

Mars ile Neptün'ün olumlu etkisi altında hayat hakkında yaptığın yeni keşifler bu konuda önünü açacaktır. Hatta romantik ilişkini yeniden şekillendirmene de yardımcı olacaktır bu yaşananlar. Sevgi harika bir şey olsa da önce kendini sevmeyi artık unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...