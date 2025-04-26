27 Nisan Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geri adım atabilirsin! Hem de hiç beklenmedik bir anda rekabetten çekilebilirsin. Pazar gününün tüm enerjisini yöneten Boğa burcundaki Yeni Ay ile birlikte hırslarını geride bırakabilirsin. Belki de işini bile ardında bırakmayı düşünebilirsin.

Tam da bu noktada para kazanmak için çalışmak değil, keyif almak isteyeceksin. Yaptığın işten haz almıyorsan, uzaklaşmak konusunda bir hayli kararlı olacaksın. Ancak Mars ile Plüton karşıtlığının da güçlü çekimi altında olduğun bugün, önce kendini güvence altına almalısın. Maddi anlamda sarsılmamak ve zorlanmamak için değişimi bile stratejik bir şekilde yapmalısın. Belki de önce işini kurmalı, ardından yola çıkmalısın.

Gelelim aşk hayatına! Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay, duygusal anlamda da geri çekilmeni sağlayabilir. Aidiyet duygusundan, derin bağlardan ve kalbinin adeta birine hapsolmasından kaçabilirsin. Belki de bu pazar gününü dostlarınla geçirmeli, aşk hayatını ise akışta bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...