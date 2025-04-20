21 Nisan Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yeni projeleri başlamak için güçlü bir motivasyon hissedeceksin. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın iş seni haddinden fazla yorduysa ve artık verimliliğini kaybettiğini düşünüyorsan değişimi başlatmalısın. Tam da bu noktada karşına çıkan fırsatları dikkatle değerlendirmeni tavsiye ederiz.

Tabii bir uyarımız da olacak sana! Yeni bir iş kurmak ve tamamen sorumluluğu üzerine almak yerine bu sürece ortaklık ilişkileri ile yönetmen ve iş birlikleri yapman daha yararlı olacaktır. Çünkü biraz nefes almaya da ihtiyacın olduğu aşikar.

Aile içinde ve evliliğinde kendi sınırlarını koruman gerekebilir! Özgürlüğünü, fikirlerini ve hayatını kısıtlayan sevgiden uzaklaşabilirsin. Çok sevsen de kendini korumak isteyebilirsin İşte tam da bu noktada sınırlarını belirleyebilirsen kendini etkisinden çok daha iyi hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…