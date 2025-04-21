22 Nisan Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün maddi konularda temkinli olmalısın. Paranı harcarken iki kere düşünmelisin. Hatta, ele avuca sığmayan maceracı ruhunu biraz daha temkinli ve disiplinli hareket etmeye çağırmalısın. Hani derler ya biraz “durulmalısın.”

Elbette bu durum kalıcı değil. Sadece kısa bir süreliğine; Kuzey Ay Düğümü ve Satürn kavuşumu bir arada üzerine üzerine gelirken alman gereken bazı basit önlemleri olduğunu kabul etmelisin. Bu süreci bütçeni aşmadan geçirirsen yılın sonuna kadar bir daha sorun yaşayacağını ise sanmıyoruz.

Ekonomik durumunu dengelemek konusunda dikkatli olman gereken bu süreçte sana destek olacak kişi ise partnerin. Tutku ile çıktığın bir yolculuk, basit bir heves sandığın maceranın kalıcı bir birlikteliğe ve aşka dönüşmesinin sırı da bu süreçte çözülebilir. İlişkide karşılıklı güven ve sadakatin test edileceği bu süreci birlikte aşmak aşkın gücünü görmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…