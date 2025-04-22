23 Nisan Çarşamba Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün paranı kontrol etmelisin. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisiyle harcamaları abartabilirsin. Elinde avucunda ne varsa harcamaya, lükslere ve anlık arzulara yatırım yapmaya meyillisin.

Uzun vadeli yatırımlarda dahi bir anlık kararlarla beklenmedik adımlar atabilirsin. Biraz sakin olmaya ne dersin? Stratejik bir plan kurmalı, harcamaların gibi yatırımların için de aceleci olmamalı ve belki de bir uzmandan destek alarak olası kayıpları engellemelisin! Bugün kaybedersen, telafi etmekte zorlanabilirsin. Dikkatli ol, risklerden ise kaçın!

Risk aldığın bir diğer konuda aşk olsa gerek! Platonik hislerini bir anda açığa vurabilirsin. Aşkın itirafının ise sonuçları güzel olacaktır. Yeni bir aşka hem de bir anda yelken açabilirsin. Tam da bu noktada mevcut bir birlikteliğin varsa, partnerin seni maddi konularda destekleyebilir ve hayatını kolaylaştırabilir. İşte mutluluk bu olsa gerek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...